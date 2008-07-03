به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمد مژده ای، عصر پنجشنبه در نشست بررسی "اثرات آلایندگی رودخانه سفیدرود" در رشت، افزود: این رودخانه با تخلیه بیش از 15 تن انواع حشره ‌کش، آلوده ‌ترین رودخانه ایرانی ساحل دریای خزر از نظر آلودگی سموم کشاورزی است.

وی همچنین بیان داشت: این رودخانه به رغم تخلیه حدود 80 درصد نیترات و فسفات به دریای خزر به تنهایی بیش از 50 درصد بار آلودگی تخلیه شده از سموم کشاورزی را در سواحل شمالی به خود اختصاص داده است.

مژده ای بیان داشت: این امر به دلیل وسعت بالای حوزه آبریز این رودخانه و نیز وجود کشتزارهای برنج در این حوزه است که سموم شیمیایی از طریق زهکش‌های طبیعی به رودخانه وارد می‌شوند.

این استاد دانشگاه یادآور شد: وجود زهکش‌های طبیعی عاملی برای خطر ورود سموم کشاورزی به آبهای ساحلی است و سفیدرود تنها یکی از دهها رود خروشان جاری به دریاهای ایران است.

وی همچنین با اعلام اینکه حدود 74 درصد از کارگاههای استانهای ساحلی دریای خزر دارای سیستم تصفیه فاضلاب است، افزود: بر اساس آمارهای تحقیقی صنایع مستقر در این بخش دارای آلاینده‌های نیترات، فسفر و انواع روغن بوده که در صورت عدم نظارت بر روند تخلیه و تصفیه زیست ‌محیطی فاضلابهای صنعتی امکان ورود این آلاینده‌ها به دریا وجود دارد.

این استاد دانشگاه، هرزآبهای کشاورزی را از دیگر مولفه‌های انتشار آلودگی درآبهای ساحلی دانست و گفت: مصرف کود شیمیایی به ویژه اوره و فسفات آمونیوم در مناطق ساحلی جنوب دریای خزر حدود 240 هزار تن است از اینرو با توجه به تخلیه فسفات‌ها و نیترات‌ها از طریق هرزآب‌های کشاورزی به رودخانه می‌توان میزان تخلیه این آلاینده‌ها را سنجید.