AFC برای داوران جوان آسیا کلاس پیشرفته برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کلاس داوری به میزبانی شهرحیدرآباد هند از تاریخ 4 لغایت 13 مرداد ماه با حضور20 داور برگزیده ازکشورهای مختلف آسیایی برگزارخواهد شد.



ازکشورمان موعود بنیادی فر و سجاد لطافتی برای حضور در این کلاس انتخاب شده اند.