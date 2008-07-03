AFC برای داوران جوان آسیا کلاس پیشرفته برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کلاس داوری به میزبانی شهرحیدرآباد هند از تاریخ 4 لغایت 13 مرداد ماه با حضور20 داور برگزیده ازکشورهای مختلف آسیایی برگزارخواهد شد.
ازکشورمان موعود بنیادی فر و سجاد لطافتی برای حضور در این کلاس انتخاب شده اند.
از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ، یک دوره کلاس داوری پیشرفته برای داوران برگزیده کمتر از 25 سال آسیا برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کلاس داوری به میزبانی شهرحیدرآباد هند از تاریخ 4 لغایت 13 مرداد ماه با حضور20 داور برگزیده ازکشورهای مختلف آسیایی برگزارخواهد شد.
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