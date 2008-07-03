شیراز میزبان هفت همایش ملی و استانی گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علیرضا دژبد ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این همایشها تا چهارشنبه 19 تیرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی گفت: اولین همایش ملی بررسی وضعیت راه اندازی تاکسی گردشگری در کلانشهرهای کشور با حضور حمزه زاده، مدیرکل دفتربرنامه ریزی و توسعه گردشگری داخلی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور، همایش استانی طرح سفر کارت ملی، نشست استانی توریست درمانی، هشتمین نشست ملی سازماندهی مراکز اقامتی خصوصی و منازل استیجاری و دومین نشست ملی کمیته کارشناسی طرح ملی زائر سراها و ساماندهی مراکز اقامتی دستگاههای دولتی از جمله این همایش هاست.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی فارس بیان داشت: این استان با توجه به توانمندیهای مختلفی که در زمینه توسعه صنعت گردشگری از جمله در حوزه سلامت داراست همواره به عنوان استان پایلوت گردشگری مطرح می شود که برگزاری سلسله همایش های گردشگری سلامت با همکاری این سازمان و دانشگاه علوم پزشکی شیراز نقطه عطفی در راستای توسعه توریسم درمانی و گردشگری سلامت خواهد بود .

دژبد در ادامه با بیان اینکه شیراز در میان کلانشهرهای ایران اولین شهری است که طرح راه اندازی تاکسی گرشگری را تجربه کرده، اظهار داشت: پیرو این طرح که با انعقاد تفاهم نامه ای بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و سازمان تاکسیرانی در حال اجرا بوده در حال حاضر سه شرکت تاکسی گردشگری توانمند، این طرح را در شیراز اجرا می کند.

وی افزود: امیدواریم با برگزاری همایشهای ملی و بررسی آخرین وضعیت راه اندازی تاکسی گردشگری کشور در شیراز مشکلات موجود در مسیر توسعه طرح مذکور برطرف شده و ارائه خدمات بهینه توسط این دفاتر به گردشگران، موجبات رضایت خاطر گردشگران را فراهم آورد.