ارزش سوخت رسانی به کشتیهای عبوری خلیج فارس به یک میلیارد دلار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالعلی صاحب محمدی، عصر امروز در حاشیه بازدید سرپرست وزارت اقتصادی و دارایی از گمرک شهید رجایی هرمزگان با اشاره به ظرفیتهای متعدد استان در حوزه همجواری با دریا افزود: سال 86 در راستای توسعه نقش آفرینی در خلیج فارس و برای اولین سال آغاز پروژه سوخت رسانی به کشتی های عبوری از دهانه تنگه هرمز و خلیج فارس بیش از 12 میلیون تن سوخت در اختیار کشتی ها قرار گرفت که بالغ بر 500 میلیون دلار ارز آوری برای کشور به همراه داشت.

وی گفت: در سال 87 و با همکاری مناسب دستگاهها این میزان به دو برابر افزایش یافته و پیش بینی می شود تا پایان سال بالغ بر یک میلیارد دلار ارزش سوخت رسانی به کشتی های عبوری باشد.

صاحب محمدی اظهار داشت: تجارتی 12 میلیارد دلاری در حوزه سوخت رسانی به کشتی های عبوری خلیج فارس در جریان است که بر مبنای آن می توان با توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و تشویق آن به سرمایه گذاری در این بخش ضمن ایجاد اشتغال در کشور نقش خود را در خلیج فارس بیش از گذشته تقویت کنیم.

استاندار هرمزگان با اشاره به توسعه بندر بزرگ شهید رجایی به دو برابر ظرفیت آن در دولت نهم یادآور شد: هرمزگان در مسیر توسعه شتابان قرار گرفته و در اقدامی همه جانبه کلیه زیرساختهای آن اعم از راه، اسکله و راه آهن همزمان در حال افزایش ظرفیت هستند تا طی مدت زمان کوتاهی به یکی از قطبهای بزرگ فولاد، آلومنیوم، تجارت و اقتصاد کشور تبدیل شود.