تیم های اصفهان، زنجان، کرمانشاه و فارس راهی مرحله پلی آف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات واترپلو در قالب دومین المپیاد ورزشی ایرانیان در رده سنی نوجوانان امروز با برگزاری دورپنجم و پایانی پیگیری شد که طی آن تیمهای اصفهان، زنجان، کرمانشاه و فارس به مرحله پلی اف صعود کردند و فردا برای حضور در مرحله نیمه نهایی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

امروز و در ادامه این رقابت ها که با حضور 10 تیم در 2 گروه مقدماتی در استخر انقلاب اصفهان جریان دارد، 4 دیدار برگزار شد که طی آن تهران با نتیجه 9 بر3 خراسان رضوی را از پیش رو برداشت، خوزستان با نتیجه 7بر6 مقابل آذربایجان شرقی پیروز شد، کهکیلویه و اصفهان به نتیجه تساوی 5 بر5 رضایت دادند و کرمانشاه با نتیجه 9 بر5 مقابل سمنان به برتری دست یافت.

در پایان دورمقدماتی این مسابقات رده بندی تیمها به شرح زیر است :

گروه A :

1- تهران 8 امتیاز، 2- اصفهان 5 امتیاز، 3- زنجان 3 امتیاز( در بازی مقابل کهکیلویه وبویراحمد7 بر6 به پیروزی رسید.)، 4 - کهکیلویه و بویراحمد با 3 امتیاز و 5- خراسان رضوی یک امتیاز

گروه B :

1- خوزستان 8 امتیاز، 2- کرمانشاه با 6 امتیاز، 3- فارس با 4 امتیاز، 4 - آذربایجان شرقی با 2 امتیاز و 5 - سمنان بدون امتیاز

بدین ترتیب تیم های تهران و خوزستان با کسب مقام نخست در گروه های مقدماتی به مرحله نیمه نهایی صعود کردند و تیم های اصفهان، زنجان، کرمانشاه وفارس (تیم های دوم وسوم گروههای مقدماتی) از فردا در مرحله پلی اف به صورت ضربدری به مصاف هم می روند.

طبق برنامه فردا جمعه ابتدا تیم های اصفهان و فارس از ساعت 10 مقابل هم قرارمی گیرند و سپس تیم های کرمانشاه و زنجان مقابل هم صف آرایی خواهند کرد. تیم های برنده مرحله پلی اف به مرحله نیمه نهایی صعود خواهند کرد و تیم های بازنده برای کسب مقام پنجم وششم با هم روبه رو می شوند.

خاطر نشان می شود مسابقات واترپلو نوجوانان شنبه 15 تیرماه با معرفی قهرمان این دوره به پایان می رسد.