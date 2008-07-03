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۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۹

افشین قطبی سرمربی پرسپولیس شد / یک برزیلی در کادر فنی سرخپوشان

افشین قطبی سرمربی پرسپولیس شد / یک برزیلی در کادر فنی سرخپوشان

سرمربی فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس پس از جلسه پنج ساعته ای که امروز با نماینده این باشگاه در دبی داشت موافقت خود را برای بازگشت دوباره به جمع سرخپوشان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نماینده باشگاه پرسپولیس با افشین قطبی امروز و در دو وقت سه و دو ساعته در دبی برگزار شد. پس از ساعت ها گفتگو در نهایت افشین قطبی موافقت خود را برای قبول مسئولیت در تیم پرسپولیس اعلام کرد تا گره کور انتخاب سرمربی این بالاخره پس از روزها کشمکش باز شود.

حسین هدایتی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که بصورت مستقیم با افشین قطبی گفتگو کرده بود با تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: "جلسات مفیدی را با افشین قطبی برگزار کردیم که پس از تشریح شرایط فعلی تیم فوتبال پرسپولیس وی پذیرفت که به مدت دو سال سرمربی این تیم باشد".

براساس توافقات صورت گرفته قرار است یک مربی برزیلی به نام "کوسا" که سابقه حضور در تیم ملی کره جنوبی را نیز دارد به عنوان دستیار اول قطبی به ایران بیاید.

افشین قطبی فردا شب از طریق دبی وارد ایران خواهد شد تا از روز شنبه پس از ثبت قرارداد، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس را زیر نظر گیرد.

کد مطلب 710254

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