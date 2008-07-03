بیش از 9 هزار پارکینگ در مشهد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید قاسمی هنری بعد ازظهر امروز در نشست خبری در مکان سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد افزود : علاوه بر حمل و نقل عمومی که در کنترل ترافیک شهر مشهد لحاظ شده است حمل و نقل سالم یعنی تردد دوچرخه و پیاده ها نیز از نظر دور نمانده است.

وی با اشاره به شروع طرح ترافیکی در مشهد در خصوص مجوزهای صادر شده ازسوی این سازمان در این خصوص اظهار داشت : مجوزهای صادره این سازمان شامل مجوزهای موقت، 100 روزه و یکساله می باشد.

قاسمی هنری مبلغ پرداختی جهت مجوزهای موقت را در طرح ترافیک را دو هزار تومان اعلام کرد و تصریح کرد : مجوزهای موقت از دکه های روزنامه فروشی 50 نقطه شهر مشهد ارائه می شود و مجوزهای 100 روزه و سالانه به ترتیب به مبالغ 250 هزار تومان و 500 هزار تومان به فروش می رسد.

وی خاطر نشان کرد : تا کنون روزانه 300 مجوز توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد به فروش رسیده که در مجموع معادل 6 میلیون تومان درآمد زایی داشته است.

قاسمی هنری همچنین با اشاره به این مطلب که خودروهای مسافربر شخصی در لبه های طرح ترافیک قرار گرفته اند از صدور مجوزهای خاص برای ادارات در محدوه طرح ترافیک مشهد خبر داد.

وی افزود: هدف از طرح ترافیک مشهد کاهش ترافیک شهری از طریق اعمال طرح، عدم تردد خودورهای تک سرنشین، زوج و فرد، کاهش تولید خودرو در کشور و یک طرفه کردن برخی از خیابانها می باشد.

وی در پایان تصریح کرد : اطلاع رسانی این طرح از طریق رسانه ها، جراید و پرده نویسی انجام شده که هزینه این طرح 100 میلیون تومان می باشد که از محل اعتبارات شهرداری هزینه شده است.

همچنین سرهنگ مسعود امیر گیلکی فرماندهی راهبری شهر مشهد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه میدان بسیج اولین هسته ترافیکی شهر می باشد افزود : میدان شهدا بعد از میدان بسیج پر ترافیک ترین محدوده این طرح است.

وی در ادامه از شروع به کار خط ویژه حمل و نقل عمومی از خیابان کوهسنگی تا میدان شهدا خبر داد و گفت : هدف از این طرح تغییر عادت مردم مشهد در ترددهای بین شهری و تک سرنشین است.

وی در پایان در خصوص مبلغ جریمه خوردوهایی که طرح ترافیک را رعایت نکنند یا در محدوده طرح خلافی را انجام دهند تاکید کرد : مبلغ جریمه با کد 1090، 13 هزار تومان مقرر شده است.