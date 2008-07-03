نشست مشورتی مدیران حوزه چاپ مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیز زاده گرجی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این نشست گفت : ما برای ارتقاء سطح کیفی صنعت چاپ در استان باید بیش از پیش تلاش کنیم و با تعامل سازنده میان خود از تمامی ظرفیتهای موجود در استان کمال بهره را ببریم.

وی با تأکید بر ترقی تکنیکی و صنعتی در ابعاد گوناگون حوزه چاپ، بر افتخار آمیز بودن عملکرد چاپخانه های استان تأکید ورزید و گفت : استاندارد سازی این صنعت یکی از محوری ترین دغدغه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوده و الحمدلله تا کنون با حمایتهایی که از این صنعت شده، بسترهای مناسبی برای برداشتن گامی مهم و اساسی در این صنعت حس می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران خاطرنشان ساخت : مازندران با برخورداری از 134 چاپخانه فعال و 306 ورق ماشین به رشد بیشتری در مقایسه با سال های پیشین دست یافته و باید با ایجاد تعادل بیشتر میان نیازها و موجودیهای استان موازنه منطقی و اصولی را صورت دهیم.

گرجی در ادامه با بیان این نکته که شهرستان آمل از لحاظ برخورداری از امکانات و تجهیزات چاپخانه ای در سطح استان، رتبه اول را کسب کرده افزود : این شهرستان از نظر تعداد چاپخانه ها در میان سایر شهرهای مازندران در جایگاه دوم قرار دارد.

در این نشست کارشناسان امور چاپ و مدیران چاپخانه های استان با بحث و بررسی پیرامون مسایل و مشکلات موجود در این عرصه، بر معرفی بیش از پیش توانمندی های این حوزه از طریق رسانه ها و جراید در استان تأکید کرده و خواستار توجه جدی به این مقوله شدند.