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۲۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۷:۲۶

بدنبال ترور دبيراول‌ و وابسته‌ فرهنگي‌ و مطبوعاتي‌ اين‌ سفارت‌ صادر شد

بيانيه سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در بغداد

بيانيه سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در بغداد

سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در بغداد در بيانيه‌اي‌ ترور ددمنشانه‌ دبيراول‌ و وابسته‌ فرهنگي‌ و مطبوعاتي‌ اين‌ سفارت‌ در بغداد را محكوم‌ و برعزم‌ راسخ‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ مبارزه‌ با تروريسم‌ در تمامي‌ اشكال‌ آن‌ تاكيد كرد.

به‌ گزارش‌ خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد مركزي خبر از بغداد، دراين‌ بيانيه‌ بااشاره‌ به‌ گمانه‌ زني‌ هاي‌ بي‌ اساس‌ رسانه‌ هاي‌ خبري‌ مبني‌ بر ميانجي‌ گري‌ نماينده‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در بحران‌ جاري‌ عراق‌ آمده‌ است :‌ سفر هيات‌ ايراني‌ به‌ عراق‌ درچارچوب‌ ديد و بازديد مستمر مقامات‌ دو كشور و با توجه‌ به‌ بحران‌ فزاينده‌ اين‌ كشور صورت‌ گرفته‌ است‌.
دربيانيه‌ سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در بغداد همچنين آمده‌ است‌ :‌ از آنجايي كه‌ مشكلات‌ امنيتي‌ درعراق‌ بطور جدي‌ موجب‌ نگراني‌ همسايگان‌ را فراهم‌ آورده‌ رايزني‌ با شخصيت‌ هاي‌ سياسي‌ و مذهبي‌ اين‌ كشور از اهميت‌ ويژه‌اي‌ برخوردار است‌ و جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ آگاهي‌ و پيگيري‌ تحولات‌ عراق‌ را حق‌ مشروع‌ خود مي‌ داند ؛ لذا اين‌ سفر با دعوت‌ خاص‌ يا هدف‌ ميانجيگري‌ صورت‌ نگرفته‌ است‌.
‌دراين‌ بيانيه‌ تاكيد شده‌ است‌: ناآراميهاي‌ امروز عراق‌ كه‌ نتيجه‌ سياستهاي‌ نابخردانه‌ اعمال‌ شده‌ پس‌ از اشغال‌ اين‌ كشور است‌ ، مسووليت‌ تامين‌ امنيت‌ شهروندان‌ و اتباع‌ خارجي‌ حاضر در اين‌ كشور را متوجه‌ اشغالگران‌ مي‌ كند و چنين‌ ترورهاي‌ كوري‌ بدست‌ دشمنان‌ دو ملت‌ ايران‌ و عراق‌ نمي‌ تواند خدشه‌اي‌ در برادري‌ دو كشور ايجاد كند .
‌دربيانيه‌ سفارت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در بغداد خاطرنشان‌ شده‌ است :‌ ماموريت‌ نماينده‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ باهدف‌ يافتن‌ واقعيات‌ و ارزيابي‌ شرايط و اوضاع‌ عراق‌ تا حصول‌ نتيجه‌ ادامه‌ خواهد يافت.
کد مطلب 71026

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