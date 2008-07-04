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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۲۶

"آوای نخلستان" شایقی روی میز تدوین

"آوای نخلستان" شایقی روی میز تدوین

شاهین افشاری مشغول تدوین فیلم تلویزیونی "آوای نخلستان" به کارگردانی سیامک شایقی و تهیه‌کنندگی مهران رسام است.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای داستان دختری آبادانی را روایت می‌کند که پس از فوت پدرش تصمیم می‌گیرد از تهران به آبادان بازگردد و وضعیت زندگی خود و خانواده‌اش را تغییر دهد، اما بازگشت او به آبادان وی را با واقعیت‌‌های تازه از زندگی رو به رو می‌کند.

"آوای نخلستان" برای گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه می‌شود و شبنم مقدمی در کنار بازیگران محلی در آن بازی می‌کند. به گفته رسام یک هفته دیگر تصویربرداری در آبادان به پایان می‌رسد، ولی هنوز تدوینگر و آهنگساز پروژه مشخص نشده است.

عوامل این پروژه عبارتند از نیوشا صدر فیلمنامه‌نویس، ایرج عاشوری تصویربردار، مجید شهبازی طراح صحنه و لباس، مازیار رزاقی صدابردار و حسین عباسی مدیر تولید.

کد مطلب 710260

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