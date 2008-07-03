‌به گزارش خبرگزاری مهر، ‌جمعی از اقتصاددانان کشور برای تشریح و بررسی طرح تحول اقتصادی که کلیات آن پیشتر توسط دکتر احمدی نژاد بیان شده است با وی دیدار و گفتگو خواهند کرد.

در این نشست اقتصاددانان در جریان جزئیات طرح تحولات اقتصادی قرار خواهند گرفت و نظرات خود را در این باره بیان خواهند کرد.

رئیس جمهور چندی پیش در گفتگوی زنده تلویزیونی برای تشریح طرح تحول اقتصادی، از صاحبنظران، کارشناسان و اقتصاددانان کشور خواست دولت را در راستای اجرای موفق این طرح همراهی کنند.

همچنین نمایندگان مجلس درپی اطلاع از کلیات این طرح توسط رئیس جمهور بر ضرورت بررسی بیشتر آن برای روشن شدن پیامدها و ابعاد طرح تاکید کردند.