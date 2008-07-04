جلسه فوق العاده برای رای اعتماد به وزیر اقتصاد

موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر ،‌ در پاسخ به این سئوال که با توجه به پایان مهلت سه ماهه سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد و در پیش بودن دوره اول تعطیلات تابستانی مجلس تکلیف این وزارتخانه چه خواهد شد گفت :‌ رئیس جمهور باید در هفته پیش رو گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت به مجلس معرفی کند.

وی افزود : در این صورت مجلس با توجه به مهلت 10 روزه باید در هفته بعد از آن تشکیل جلسه دهد و موضوع رای اعتماد به وزیر پیشنهادی را به رای بگذارد.



عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تعطیلی دو هفته ای مجلس که از 21 تیر ماه آغاز می شود و تا 2 مرداد ادامه دارد گفت : اگر رئیس جمهور وزیر اقتصاد پیشنهادی خود را در هفته آینده معرفی کند جلسه رای اعتماد در هفته اول تعطیلات مقرر برگزار می شود .



مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت اقتصاد توسط حسین صمصامی 3 مرداد پایان می یابد و قرار است رئیس جمهور سه شنبه یا چهارشنبه هفته پیش وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند.

موسی قربانی به مهر گفت : ‌تا کنون هیچ رایزنی رسمی با مجلس در مورد شخص مورد نظر رئیس جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد و زمان معرفی وی با مجلس صورت نگرفته است.



وی در پاسخ به این سئوال که در صورتی که وزیر اقتصاد در مهلت مقرر معرفی و انتخاب نشود مجلس چه خواهد کرد گفت :‌ هیچ راهکار قانونی برای ضمانت مهلت سه ماهه وجود ندارد و در صورتی که وزیر پیشنهادی اقتصاد این هفته معرفی نشود جلسه بررسی رای اعتماد به وی به بعد از مهلت سه ماهه موکول خواهد شد.