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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۵۱

‌قربانی به‌ مهر خبر داد :

جلسه فوق العاده برای رای اعتماد به وزیر اقتصاد

جلسه فوق العاده برای رای اعتماد به وزیر اقتصاد

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت : در صورت اعلام گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس در هفته پیش رو مجلس در فرصت دوره اول تعطیلات تابستانی نمایندگان برای بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جلسه فوق العاده تشکیل خواهد داد.

موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر ،‌ در پاسخ به این سئوال که با توجه به پایان مهلت سه ماهه سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت اقتصاد و در پیش بودن دوره اول تعطیلات تابستانی مجلس تکلیف این وزارتخانه چه خواهد شد گفت :‌ رئیس جمهور باید در هفته پیش رو گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت به مجلس معرفی کند.

وی افزود : در این صورت مجلس با توجه به مهلت 10 روزه باید در هفته بعد از آن تشکیل جلسه دهد و موضوع رای اعتماد به وزیر پیشنهادی را به رای بگذارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تعطیلی دو هفته ای مجلس که از 21 تیر ماه آغاز می شود و تا  2 مرداد ادامه دارد گفت : اگر رئیس جمهور وزیر اقتصاد پیشنهادی خود را در هفته آینده معرفی کند جلسه رای اعتماد در هفته اول تعطیلات مقرر  برگزار می شود . 

مهلت سه ماهه سرپرستی وزارت اقتصاد توسط حسین صمصامی 3 مرداد پایان می یابد و قرار است رئیس جمهور سه شنبه یا چهارشنبه هفته پیش وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند.

موسی قربانی به مهر گفت : ‌تا کنون هیچ رایزنی رسمی با مجلس در مورد شخص مورد نظر رئیس جمهور برای تصدی وزارت اقتصاد و زمان معرفی وی با مجلس صورت نگرفته است.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورتی که وزیر اقتصاد در مهلت مقرر معرفی و انتخاب نشود مجلس چه خواهد کرد گفت :‌ هیچ راهکار قانونی برای ضمانت مهلت سه ماهه وجود ندارد و در صورتی که وزیر پیشنهادی اقتصاد این هفته معرفی نشود جلسه بررسی رای اعتماد به وی به بعد از مهلت سه ماهه موکول خواهد شد.   

کد مطلب 710266

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