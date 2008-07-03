وضع معیشتی طلاب باید مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله حسین نوری همدانی بعد از ظهر پنج‌شنبه در دیدار مدیر حوزه علمیه قم در سخنانی با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی در حوزه‌های علمیه تصریح کرد: حوزه علمیه باید به گونه‌ای عمل کند تا هیچگاه در حوزه خلأ به وجود نیاید.



وی ادامه داد : در شرایط فعلی شاهد هستیم که آن اشتیاق لازم در بین طلاب وجود ندارد و باید مدیریت حوزه به گونه‌ای عمل کند تا این اشتیاق ایجاد شود.



وی با اشاره به اهمیت مسئله وحدت در میان علما و حوزه‌های علمیه جهان اسلام تأکید کرد: اگر بین علما و حوزه های علمیه وحدت وجود داشته باشد تأثیرگذاری آنان بسیار بیشتر خواهد بود.



آیت‌الله نوری همدانی وضعیت معیشتی طلاب را مورد توجه قرار داد و گفت : با توجه به وجود تورم و افزایش نرخ کالا و خدمات ، مدیریت حوزه باید به گونه‌ای عمل کند تا معیشت طلاب تأمین شده و آنان بتوانند با آسودگی خاطر به تحصیل دین بپردازند.



وی همچنین خواستار ساماندهی وضعیت پرداخت شهریه به طلاب شد.



آیت‌الله مرتضی مقتدایی نیز در این دیدار گزارشی از برنامه‌های خود را برای ارتقاء سطح علمی طلاب ارائه کرد.



وی تأسیس معاونت بین‌الملل حوزه، کاهش تعطیلات، تقویت حوزه‌های علمیه شهرستانها، توجه به تهذیب و اخلاق حوزویان و... را از مهمترین این برنامه‌ها عنوان کرد.