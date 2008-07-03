  1. بین الملل
  2. سایر
۱۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۱۴

28 جولای ؛

رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر پاکستان با هم دیدار می کنند

رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر پاکستان با هم دیدار می کنند

سخنگوی کاخ سفید از دیدار نخست وزیر پاکستان و رئیس جمهور آمریکا در 28 جولای در واشنگتن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران از دیدار جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان برای مذاکره درباره موضوعاتی مثل جنگ با تروریسم در 28 جولای خبر داد.

وی ادامه داد: دو طرف همکاری های دوجانبه درباره توسعه اقتصادی و مسائل منطقه ای را با تاکید بر اهداف مشترک در موضوعات کلیدی پیگیری خواهند کرد.

از زمان روی کارآمدن دولت جدید پاکستان و تاکید یوسف رضا گیلانی بر مذاکره با شورشیان طالبان تنش ها بین دو کشور افزایش یافته است .

کد مطلب 710274

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها