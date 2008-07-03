رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر پاکستان با هم دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید در جمع خبرنگاران از دیدار جرج بوش، رئیس جمهور آمریکا با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان برای مذاکره درباره موضوعاتی مثل جنگ با تروریسم در 28 جولای خبر داد.

وی ادامه داد: دو طرف همکاری های دوجانبه درباره توسعه اقتصادی و مسائل منطقه ای را با تاکید بر اهداف مشترک در موضوعات کلیدی پیگیری خواهند کرد.



از زمان روی کارآمدن دولت جدید پاکستان و تاکید یوسف رضا گیلانی بر مذاکره با شورشیان طالبان تنش ها بین دو کشور افزایش یافته است .