برداشت و اعمال سلیقه شخصی در ربا صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید عباس موسویان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست علمی نقد جواز ربا در قرضهای تولیدی و تجاری که بعد از ظهر پنجشنبه با حضور اساتید اقتصاد حوزه برگزار شد با اشاره به عدم اختصاص حرمت ربا در دین اسلام به بیان ادله قائلین اختصاص حرمت ربا به قرضهای مصرفی پرداخت و گفت : قائلین این نظریه برای استدلال بر مبنای خود به ادلهای همچون اختصاص ربای جاهلی به بهره قرضهای مصرفی، محسوب نشدن ربا در قرضهای تولیدی و تجاری به عنوان ربا، ظهور آیات و روایات در باب حرمت قرض مصرفی و عقلانی بودن ربای تولیدی اشاره کردهاند که هر کدام از این ادله دارای نقدهای اساسی است.
وی ادامه داد : بعد از تحریم ربا در قرضهای مصرفی، مسلمانان برای تأمین نیازهای مصرفی به اعطای صدقات و قرضالحسنه روی آوردند و برای تأمین نیازهای سرمایهگذاری خود به سمت تجارت و مضاربه کشیده شدند.
حجتالاسلام موسویان در پایان با انتقاد از تفسیر به رأی و اعمال سلیقههای شخصی در باب تجویز و حرمت ربا اظهار داشت: تفسیر به رأی و اعمال سلیقه شخصی در مسائل فرعی همچون حرمت و جواز ربا به هیچ وجه صحیح نیست و بانکها باید با کنار گذاشتن ربا و روی آوردن به تجارتهای واقعی و سامان دادن معاملات و قراردادهای خود بر اساس مبانی شرعی عمل کنند.
قم - خبرگزاری مهر : عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست علمی نقد ربا در قرضهای تولیدی بر ضرورت پرهیز از اعمال سلیقه و برداشت شخصی از مسئله ربا تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید عباس موسویان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست علمی نقد جواز ربا در قرضهای تولیدی و تجاری که بعد از ظهر پنجشنبه با حضور اساتید اقتصاد حوزه برگزار شد با اشاره به عدم اختصاص حرمت ربا در دین اسلام به بیان ادله قائلین اختصاص حرمت ربا به قرضهای مصرفی پرداخت و گفت : قائلین این نظریه برای استدلال بر مبنای خود به ادلهای همچون اختصاص ربای جاهلی به بهره قرضهای مصرفی، محسوب نشدن ربا در قرضهای تولیدی و تجاری به عنوان ربا، ظهور آیات و روایات در باب حرمت قرض مصرفی و عقلانی بودن ربای تولیدی اشاره کردهاند که هر کدام از این ادله دارای نقدهای اساسی است.
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