همه در قبال احیاء اعتکاف مسئول هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله صافی گلپایگانی عصر پنج‌شنبه در دیدار جمعی از خادمین اعتکاف استان قم با ذکر آیات و احادیثی اعتکاف را از عبادات و سنن بزرگ الهی توصیف کرد و گفت : اعتکاف مکتب و مدرسه بزرگ انسان سازی است. همه ما در قبال احیاء پیش از پیش آن وظیفه داریم.



وی التزام پیامبر(ص) به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف را بسیار جالب توجه دانست و اظهار داشت : در التزام و تقید پیامبر اعظم(ص) به برگزاری این مراسم معنوی همین بس که اگر به دلایلی ایشان موفق به حضور در این مراسم معنوی نمی‌شدند سال بعد مدت زمان بیشتری را معتکف می‌شدند.



استاد حوزه علمیه قم ارتقاء معنویات و خوداری و خودسازی، تسلط بر نفس و انس با معبود را از ویژگیهای بارز اعتکاف برشمرد و تصریح کرد: با برپایی پررونق مراسم اعتکاف و پیاده شدن عواقب بسیار ارزشمند این عبادت الهی در جامعه بسیاری از انحرافات ریشه کن خواهد شد.



آیت‌الله صافی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنانش از اقبال ویژه جوانان به مراسم معنوی سخن ‌گفت و افزود : امروزه جوامع از برنامه‌های کثیف خسته شده‌آند و اقبال ویژه‌ای به برنامه‌های معنوی دارند.



وی در ادامه گفت : مراسم معنوی همچون اعتکاف با ابعاد گسترده‌تری باید تبیین و به دنیا شناسانده شود تا مردم سایر ملل نیز بتوانند از این برنامه‌‌های آموزنده استفاده کنند.



وی در ادامه از خادمین اعتکاف به عنوان احیاگر سنت و شعائر الهی نام برد و یادآور شد باید از خادمین و دست‌اندرکاران مراسم معنوی اعتکاف تقدیر شود و آنان نیز باید سعی داشته باشند خدمات خود را با خلوص نیت و قصد قربت انجام دهند و این ارزش را به هیچ چیز دیگر نفروشند.



این مرجع تقلید با بیان این نکته که حفظ حجاب نیز نوعی اعتکاف و حتی مقدم بر آن است، تأکید کرد : بانوان باید توجه داشته باشند که بسیاری از کار‌های خیر اجر اعتکاف را دارد و باید بیش از پیش به سایر مقوله‌های اجتماعی و دستورات الهی توجه داشته باشند زیرا پوشیدگی و حفظ حجاب باعث تقرب بیشتر به خدا می‌شود.



آیت‌الله صافی گلپایگانی در پایان ضمن تأکید بر ضورت احیای مراسم معنوی اعتکاف در ماه رمضان، خدمت به معتکفین را نیز نوعی عبارت خواند و گفت : کاش من هم از خادمین اعتکاف بودم.