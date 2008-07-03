اولمرت بر تشدید تجاوزات علیه فلسطینیان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ایهود اولمرت" عصر پنجشنبه در یک نشست خبری در شهری در سواحل دریای سرخ گفت: اگر لازم به خراب کردن خانه های فلسطینیان باشد خانه ها را خراب خواهیم کرد و اگر لازم به حذف کمک های اجتماعی باشد این کمک ها را قطع خواهیم کرد.

مقامات صهیونیستی روز پنجشنبه از احتمال خراب کردن خانه راننده فلسطینی که روز گذشته با یک بولدوزر توانسته بود سه اسرائیلی را از بین ببرد، خبر داده بودند.

یک گروه فلسطینی به نام "گردانهای آزادگان الجلیل" مسئولیت حمله در شهر اشغالی بیت المقدس را برعهده گرفته است.

راننده یک بولدوزر یک دستگاه اتوبوس در مرکز بیت المقدس را هدف قرار داد که منجر به واژگون شدن اتوبوس شد.

نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی راننده بولدوزر را کشتند.