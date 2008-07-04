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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۰۹

نشست قریب الوقوع گروههای فلسطینی در قاهره

نشست قریب الوقوع گروههای فلسطینی در قاهره

به گفته یک مقام تشکیلات خودگردان فلسطین،نمایندگان گروههای فلسطینی از جمله "حماس" و "فتح" به زودی در پایتخت مصر گردهم خواهند آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نبیل عمر" به خبرنگاران گفت : مصر به زودی حدود 14 گروه فلسطینی را برای انجام گفتگو و تهیه سازوکاری که منجر به اجرای طرح "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن در برقراری آشتی ملی شود، به قاهره دعوت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مصر نیز گفتگوهایی با تشکیلات خودگردان فلسطین و تمام طرفهای فلسطینی برای تعیین یک جدول زمانی و دستورکاری برای گفتگوها انجام می دهد.

"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ماه ژوئن از "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر خواست مرکز تلاشهای اعراب در فراخواندن طرفها به مذاکره باشد.

کد مطلب 710290

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