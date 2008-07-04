نشست قریب الوقوع گروههای فلسطینی در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نبیل عمر" به خبرنگاران گفت : مصر به زودی حدود 14 گروه فلسطینی را برای انجام گفتگو و تهیه سازوکاری که منجر به اجرای طرح "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن در برقراری آشتی ملی شود، به قاهره دعوت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: مصر نیز گفتگوهایی با تشکیلات خودگردان فلسطین و تمام طرفهای فلسطینی برای تعیین یک جدول زمانی و دستورکاری برای گفتگوها انجام می دهد.

"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در ماه ژوئن از "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر خواست مرکز تلاشهای اعراب در فراخواندن طرفها به مذاکره باشد.