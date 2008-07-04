193 هکتار زمین در جهان زیر کشت خشخاش است

دکتر اسماعمیل احمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش زمین های زیر کشت خشخاش در جهان که معادل 193 هزار هکتار برآورد می شود، افزود: معادل 93 درصد از مجموع تولید تریاک جهان در افغانستان صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: تولید 8200 تن تریاک در افغانستان طی سال 2007، این کشور را به کشوری بی بدیل و بی رقیب در عرصه تولید مواد مخدر در جهان مبدل ساخته است.

احمدی مقدم با اشاره به تهدیداتی که از ناحیه کشت خشخاش و وجود لابراتوارهای تبدیل مواد به هروئین در استانهای هم مرز با ایران صورت می گیرد، افزود: استان هلمند در جنوب افغانستان که در نزدیکی مرز جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، به تنهایی بیش از 53 درصد از مجموع زمین های زیر کشت خشخاش را به خود اختصاص داده است.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تاکید بر اینکه مقصد نهایی و مصرف کننده اصلی موادمخدر تولیدی در افغانستان، کشورهای اروپایی و غربی هستند، گفت: برقراری سلامت و امنیت در این کشورها در گرو سرمایه گذاری، حمایت و تقویت امر مبارزه با موادمخدر در افغانستان و کشورهای همجوار آن است.