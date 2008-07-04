اولین بازی لغو شده لیگ دهم فوتسال / پرونده راه ساری در کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان تیم فوتسال راه ساری به بهانه برگزاری مسابقات تکواندو المپیاد ایرانیان در سالن شهید رسول حسینی ساری از رویارویی با تیم شهید منصوری قرچک در این محل خودداری کردند.

به همین خاطر مسابقه تیم های راه ساری و شهید منصوری در چارچوب هفته نخست مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور برگزار نشد تا کمیته فوتسال در گام نخست با پرونده ای انضباطی روبه رو شود.

در همین ارتباط عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: تیم راه ساری می بایست در زمان اعلام شده از سوی کمیته فوتسال به دیدار شهید منصوری می رفت. مسئولان این تیم اگر سالن شهید رسول حسینی ساری درگیر مسابقات المپیاد ایرانیان بود می توانستند در سالنی دیگر پذیرای تیم شهید منصوری باشند.

وی در ادامه تصریح کرد: با این شرایط پرونده تخلف تیم راه ساری به کمیته انضباطی ارجاع می شود تا این کمیته نسبت به موارد تخلف این باشگاه رسیدگی کند.

به نظر می رسد تیم فوتسال راه ساری به علت خودداری از رویارویی با تیم شهید منصوری قرچک با نتیجه 3 برصفر بازنده شود.