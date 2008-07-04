نقشه برداری از مرزهای قلمرو فرمانروایی خورشید

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر "استریوی" ناسا سال گذشته گذشته با ردیابی اتمهای خنثی به جای جمع آوری تششعات، اطلاعاتی در خصوص مرزهای منظومه شمسی به دست آورد.

اکنون محققان دانشگاه کالیفرنیا در برکلی موفق شدند با کمک این ذرات که از انتهای منطقه "هلیوسفر" جمع آوری شده است به تصاویر شگفت انگیزی از قلمرو فرمانروایی خورشید دست یابند و از مرزهای منظومه شمسی نقشه برداری کنند.

به گفته این محققان که نتایج یافته های خود را در مجله "نیچر" منتشر کرده اند امکان ردیابی نقشه این منطقه به منزله آغاز ستاره شناسی نوینی است که برپایه ردیابی اتمهای خنثی به جای تکنیک فعلی ردیابی تششعات استوار شده است.

ستاره شناسان مسئول پروژه کاوشگر "استریو" در دانشگاه کالیفرنیا در این خصوص اظهار داشتند: "در کل تهیه تصاویر این منطقه با هیچ روش دیگری میسر نیست چرا که این منطقه بسیار ناپایدار و محو شونده و بنابراین رصد آن با تلسکوپهای نوری بسیار دشوار است."

نتایج این تحقیقات اطلاعات مهم جدیدی را درخصوص میزان انرژی حاضر در این منطقه مرزی ارائه می کند. این انرژی در اثر کاهش سرعت باد خورشیدی در لحظه ای که در آن با باد بین ستاره ای برخورد می کند آزاد می شود. به این لحظه "شوک پایانی" گفته می شود.

یونهایی که کاوشگر استریو در منطقه مرزی منظومه شمسی کشف کرده است محتوی 70 درصد از انرژی آزاد شده از باد خورشیدی در مرحله "شوک پایانی" است. این میزان انرژی دقیقا معادل همان انرژی است که کاوشگر وویاجر 2 سال گذشته زمانی که درحال عبور از مرز منظومه شمسی بود موفق به جمع آوری آن نشد.