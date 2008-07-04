پیروزی پرگل ارم کیش و ارژن فارس/ارسال دیرمدارک بازهم استقلال راحذف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پرگل ترین بازی روز گذشته تیم فوتسال ارم کیش قم در سالن شهید حیدریان با نتیجه 7 بریک از سد زغال سنگ کرمان گذشت تا خود را به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی معرفی کند.

دیروزهمچنین تیم فوتسال ارژن فارس در سالن صدرا با چهار گل فولاد ماهان سپاهان را در هم کوبید و شروعی امیدوار کننده در مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور داشت.

اما مهمترین اتفاق در هفته نخست مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه های کشور لغو بازی راه ساری - شهید منصوری قرچک بود . تیم راه ساری که میزبان این مسابقه بود به علت برگزاری مسابقات تکواندو المپیاد ایرانیان در سالن شهید رسول حسینی ساری از رویارویی با تیم شهید منصوری در این محل خودداری کرد.

بازی استقلال - صدرا شیراز هم از سوی فدراسیون فوتبال لغو شد تا آبی پوشان حذف از مسابقات لیگ برتر را باور کنند. مسئولان باشگاه استقلال بازهم برای ارسال اسامی بازیکنان تیم فوتسال این باشگاه به فدراسیون فوتبال تعلل کردند تا از سوی کمیته فوتسال از جمع تیم های حاضر در مسابقات لیگ برتر کنار گذاشته شوند.

ظاهرا مسئولان باشگاه استقلال تا روز چهارشنبه اقدام به امضا قرارداد نهایی با بازیکنان تیم فوتسال این باشگاه نکرده و رونوشت قرارداد آنها را در اختیار فدراسیون فوتبال نگذاشته اند که همین مسئله باعث کنار گذاشتن فوتسالیست های آبی پوش از مسابقات لیگ برتر شده است.

در همین راستا مسئولان باشگاه استقلال طی روزهای گذشته تلاش زیادی برای حل این مشکل و حضور تیم فوتسال این باشگاه در مسابقات لیگ برتر داشتند اما با مقاومت کمیته فوتسال و تاکید این کمیته بر اجرای قوانین مواجه شدند. در شرایط فعلی کشمکش بین کمیته فوتسال و باشگاه استقلال برای حضور تیم فوتسال این باشگاه در لیگ برتر وجود دارد که می تواند حوادثی تازه را در پی داشته باشد.