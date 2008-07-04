تیم ملی فوتبال ایران با تایلند، اردن و سنگاپور همگروه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا 2011 قطر ظهر روز پنجشنبه در هتل اسپایر دوم شهر دوحه قطر برگزار شد که طی آن تیم فوتبال ایران در گروه E این مسابقات و با تیم های تایلند، اردن و سنگاپور همگروه شد.

برپایه این گزارش، گروه بندی این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه A: ژاپن، بحرین، هنگ کنگ و یمن

گروه B: استرالیا، اندونزی، عمان و کویت

گروه C: ازبکستان، امارات، مالزی، هند

گروه D: ویتنام، چین، سوریه و لبنان

گروه E: ایران، تایلند، اردن و سنگاپور

طبق برنامه ریزی انجام شده 20 تیم حاضر در این مرحله در 5 گروه 4 تیمی تقسیم شده اند که دو تیم برتر هر گروه جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا 2011 را بدست می آورد.

همچنین تیم های قطر میزبان بازیها، عراق قهرمان دوره گذشته، عربستان نایب قهرمان و کره جنوبی تیم سوم آسیا به همراه دو قهرمان بازیهای چلنج کاپ 2008 و 2010 بطور مستقیم به این مسابقات صعود می کنند تا در مجموع 16 تیم نهایی جام ملت های آسیا 2011 قطر را تشکیل بدهند.