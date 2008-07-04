هدف اسکان دائم عشایر احداث مسکن نیست

جهانشاه صدیق در گفتگو با مهر گفت: اسکان عشایر یک امر داوطلبانه است نه اجباری، لذا سازمان درمناطقی که ایجاد تولید، اشتغال و درآمد پایدارباشد، از اسکان عشایر حمایت می کند و در جهت توسعه و تکمیل زیرساختها اقدامات لازم را به انجام می رساند.

رئیس سازمان امورعشایر ایران بیان کرد: سازمان ضمن شناسایی نقاط دارای پتانسیل تولید و اشتغال ازاسکان دائم عشایر دراین مناطق حمایت به عمل می آورد و درصورت اسکان دراین نقاط تولیدی، بنیاد مسکن نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای آنان اقدام می نماید.

وی با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان سازمان امورعشایر و بنیاد مسکن، اظهارداشت: بنیاد مسکن طبق این تفاهمنامه همکاری در مناطقی که به عنوان نقاط اسکان از سوی سازمان مشخص شده، فعالیت دارد و به منظور احداث مسکن برای عشایر نسبت به ارائه تسهیلات اقدامات لازم را انجام می دهد.

صدیق اعلام کرد: بیش از100 نقطه به عنوان نقاط اسکان عشایردرمدت سه برنامه توسعه گذشته شناسایی شده و در این مدت بالغ بر65 تا 68 هزار خانوارعشایری اسکان دائم یافته اند و با اسکان 20 هزار خانوار دیگر در پایان برنامه چهارم توسعه، بالغ بر 68 هزار خانوار عشایری اسکان دائم خواهند یافت.

در این رابطه معاون عمران روستایی بنیاد مسکن اعلام کرد: برای اسکان دائم عشایرمطالعات مکانیابی، تهیه طرحهای اسکان، تملک اراضی، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی و عملیات اجرای آماده سازی اراضی مد نظر قرار می گیرد و اسکان دائم عشایردرنقاطی که برخی مسایل فنی ایجاب کند و با نظر مسئولان استانها برای پاسخگوئی به این نیاز در یک نقطه از روستا در قالب جابه جایی جمعیتی صورت می گیرد.



به گزارش مهر، براساس آخرین سرشماری عشایر کشوردر سال 77، بالغ بر 200 هزار خانوار عشایری معادل یک میلیون 350 هزار نفر جمعیت کوچ رو در سطح کشور وجود دارد که تغییرات جمعیتی با سرشماری مجدد اعلام می شود.