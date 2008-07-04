به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این جشنواره نوظهور از 22 تا 28 اوت (اول تا هفتم شهریور) در سینما رنوآر لندن برگزار می‌شود و در آن فیلم‌هایی از ایران، سنگاپور، کره جنوبی، اندونزی و چین به نمایش درمی‌آید.

شارلوت پیندر مدیر ارشد اجرایی خانه آسیا درباره برپایی این جشنواره گفت: ما در خانه آسیا به نقش خود در معرفی فرهنگ‌های گوناگون آسیایی به مخاطبان افتخار می‌کنیم. نخستین جشنواره فیلم‌های آسیایی خانه آسیا در لندن بهترین فرصت برای تماشای بهترین فیلم‌های سینمای معاصر آسیاست.

پوراحمد و صدیقیان پشت صحنه "اتوبوس شب"

در نخستین شب جشنواره فیلم‌های آسیایی لندن موزیکا بسیار موفق "881" ساخته رویستن تان سنگاپوری روی پرده می‌رود. این موزیکال کمدی پرفروشترین فیلم آسیایی سال 2007 سنگاپور بود و به عنوان نماینده این کشور به آکادمی اسکار نیز معرفی شد. حضور در جشنواره‌های پوسان و بانگوک دیگر موفقیت‌های "881" است.

"اتوبوس شب" محصول 1385 است و خسرو شکیبایی، محمدرضا فروتن، مهرداد صدیقیان و امیر زند در آن بازی کرده‌اند. فیلم در بخش مسابقه بیست و پنجمین جشنواره فیلم فجر در چهار رشته نامزد شد و دیپلم افتخار بازیگری را برای شکیبایی به ارمغان آورد. "اتوبوس شب" در نخستین دوره جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک هم جایزه بزرگ هیئت داوران را برد.

تریلر کره‌ای "هفت روز" به کارگردانی وون شین ـ یون محصول 2007، درام اجتماعی "عکس" ساخته نان تریونی آچناس از اندونزی و فیلم حماسی "سه پادشاهی: رستاخیز اژدها" ساخته دانیل لی از چین و هنگ کنگ دیگر فیلم‌های جشنواره فیلم‌های آسیایی لندن هستند که فیلم اخیر در شب پایانی به نمایش درمی‌آید.