مسئولیت سنگینی برعهده دارم / تنها انتخاب شدن ملاک نیست

هادی ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: کادر فنی مسوولیت بزرگی برعهده من قرار داد. به همین دلیل باید بیش از پیش تمرین کنم چرا که معتقدم تنها انتخاب شدن ملاک نیست و کسب نتیجه مهمتر از آن است. من سخت تلاش می کنم تا از عهده این مسولیت با سربلندی خارج شوم.

وی درمورد انجام نشدن مبارزه با یوسف کرمی گفت: آسیب دیدگی دست راستم باعث شد نتوانم در مبارزه انتخابی شرکت کنم و به تشخیص پزشکان بعد از یک هفته می‌توانم پابه پای دیگر نفرات تمرینات سنگین را انجام دهم.

دارنده دو مدال برنز و طلا المپیک در مورد یوسف کرمی گفت: وی یکی از قهرمانان صاحب نام تکواندو ایران و جهان است که در این دوره هم شایسته حضور در المپیک و کسب مدال بود.

ساعی درمورد خداداد نیز گفت: آسیب دیدگی پا مانع از آن شد تا بهزاد خداداد از تمام توان خود استفاده کند ولی این مسئله چیزی از ارزشهای او کم نمی کند و همان قدر که برای نادریان آرزوی موفقیت می کنم برای او متاسفم.

سرگروه تیم ملی در پایان گفت: اگر برنامه‌های تمرینی خود را به همین نحو ادامه دهم بدون شک با مدال از سومین حضور خود در المپیک بازمی گردم و این اطمینان را می دهم که آسیب دیدگی دستم مانع حضورم در اردوها نخواهد شد.