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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۲۴

هادی ساعی در گفتگو با مهر:

مسئولیت سنگینی برعهده دارم / تنها انتخاب شدن ملاک نیست

مسئولیت سنگینی برعهده دارم / تنها انتخاب شدن ملاک نیست

سرگروه تیم ملی ایران پس از کسب مجوز حضور در المپیک ابراز امیدواری کرد برای سومین دوره پیاپی بتواند از این رویداد بزرگ با دست پر به میهن اسلامی بازگردد.

هادی ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: کادر فنی  مسوولیت بزرگی برعهده من قرار داد. به همین دلیل باید بیش از پیش تمرین کنم چرا که معتقدم تنها انتخاب شدن ملاک نیست و کسب نتیجه مهمتر از آن است. من سخت تلاش می کنم تا  از عهده این مسولیت با سربلندی خارج شوم. 

وی درمورد انجام نشدن مبارزه با یوسف کرمی گفت: آسیب دیدگی دست راستم  باعث شد نتوانم در مبارزه  انتخابی شرکت کنم و به تشخیص پزشکان بعد از یک هفته می‌توانم پابه پای دیگر نفرات تمرینات سنگین را انجام دهم.

دارنده دو مدال برنز و طلا المپیک در مورد یوسف کرمی گفت: وی یکی از قهرمانان صاحب نام تکواندو ایران و جهان است که در این دوره هم شایسته حضور در المپیک و کسب مدال بود. 

ساعی درمورد خداداد نیز گفت: آسیب دیدگی پا مانع از آن شد تا بهزاد خداداد از تمام توان خود استفاده کند ولی این مسئله چیزی از ارزشهای او کم نمی کند و همان قدر که برای نادریان آرزوی موفقیت می کنم برای او متاسفم.

سرگروه تیم ملی در پایان گفت: اگر برنامه‌های تمرینی خود را به همین نحو ادامه دهم بدون شک با مدال از سومین حضور خود در المپیک بازمی گردم و این اطمینان را می دهم که آسیب دیدگی دستم مانع  حضورم در اردوها نخواهد شد.

کد مطلب 710330

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