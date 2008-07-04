می دانستم نفرات مورد نظر انتخاب شده اند / می خواستم به برخی ها ثابت کنم هنوز هستم

بهزاد خداداد بعد از از دست دادن شانس حضور در المپیک ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: آمدم تا به برخی افراد بگویم بهزاد خداداد هنوز هم هست و خیلی چیزها را ثابت خواهد کرد.

وی ادامه داد: با وجودی که از پزشک معتمد فدراسیون تکواندو تا ‪۱۹تیرماه استراحت داشتم اما به سالن مسابقات آمدم تا خیلی چیزها را اثبات کنم. آنهایی که خداداد را می‌شناسند مطمئن هستند که حتی ‪ ۱۰درصد کارایی خودم را هم نداشتم، اما نمی‌توانم خیلی چیزها را برزبان بیاورم.

خداداد، هادی ساعی را یکی از اسطوره های تکواندو دنیا معرفی کرد و گفت: او مدالهای فراوان و با ارزشی را برای کشورمان کسب کرده و به نوعی دنیایی از افتخار است اما او هم مصدوم بود. ولی مسائلی پیش آمد که ناچار شدم به میدان بیایم.

دارنده مدالهای طلا و نقره جهان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قبل از مسابقه حتی خود را گرم نکردم چون می‌دانستم با این مصدومیت نمی‌توانم کاری بکنم. اما نشان دادم که چقدر تفاوت بین بازیکنان است. در روزهای اخیر به لحاظ فکری و روحی شرایط سختی داشتم اما راضی هستم به رضای خدا و منتظر فرصت‌های بعدی در میادین دیگر می مانم.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای نادریان گفت: امیدوارم آنهایی که در زمان قهرمانی افرادی همچون بهزاد خداداد و مهدی بی‌باک زبان به تحسین می گشودند وقتی که یک قهرمان دچار مصدومیت می شود هم او را فراموش نکنند.