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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۱

روز یکشنبه؛

23 نماینده مجلس در مجامع و شوراها انتخاب می شوند

23 نماینده مجلس در مجامع و شوراها انتخاب می شوند

در جلسه علنی روز یکشنبه آتی مجلس شورای اسلامی 23 نماینده به عنوان نمایندگان مجلس در مجامع استانی و شوراها انتخاب خواهند شد.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت : در جلسه روز یکشنبه مجلس قرار است 2 نفررا به عنوان عضو هیئت نظارت بر سازمان صدا وسیما، 1 نفر به عنوان عضو هیئت نظارت بر مطبوعات، 2 نفر به عنوان عضو کمیته اجرایی پیگیری حمایت از مردم فلسطین، 2 نفر نماینده در شورای عالی اداری، 2 نفر در کمیسیون ماده 10 احزاب ، 2 نفر در ستاد چگونگی هزینه کرد اعتبارات بازسازی کشور افغانستان، و 3 نفر را به عنوان نمایندگان مجلس در شورای عالی رفاه انتخاب شوند.

وی تاکید کرد : همچنین روز یکشنبه 2 منتخب مجلس در شورای نظام پزشکی، 2 نماینده مجلس در شورای پول، 2 نماینده مجلس در هیئت عالی گزینش ، 2 عضو شورای عالی پول و 1عضو شورای عالی آب نیز با رای نمایندگان انتخاب خواهند شد.

 

کد مطلب 710335

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