به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای مراسم اهدای پنجمین جایزه قلم زرین که عصر دیروز در انجمن قلم ایران برگزار شد، دکتر علی اکبر ولایتی رئیس انجمن قلم در سخنانی گفت : وقتی برای اولین بار جایزه انجمن قلم مطرح شد ما به لحاظ امکانات و شرایط مادی در وضعیت مناسبی نبودیم و بالاخره انجمن باید به هر وسیله ای که می شد دین خود را به اهل قلمی که پایبند به مبانی اسلامی و ملی هستند و به انقلاب وفاداراند ادا می کرد.

وی برای تائید اظهاراتش به کیفیت پائین سیستم صوتی که از آن برای ایراد سخنرانی اش استفاده می کرد و به صورت ناگهانی دچار صدایی آزار دهنده شد، اشاره کرد و افزود : انگار که شاهد از غیب رسید و نشان داد و تائید کرد که امکاناتمان امکانات خیلی خوبی نیست.

رئیس انجمن قلم به تاخیر یک ساله برای برگزاری جایزه قلم زرین نیز پرداخت و گفت : تلاش ما بر این بود که جایزه تداوم داشته باشد اما تاخیرهایی هم داشته که امیدواریم در آینده دیگر تکرار نشود.

راه انجمن قلم برای ورود نویسندگانی که در مبانی اعتقادی با ما مشترک اند باز است

ولایتی اضافه کرد: انجمن قلم زمانی شکل گرفت که نویسندگان متعهد و پایبند به مبانی انقلاب و اسلام و هویت ملی و دلبستگان این آب و خاک در غربت بودند. آنها که به استقلال این کشور اعتقاد دارند، بدانند ریشه استقلال هر ملت به باورهای فرهنگی هر ملت برمی گردد و این امر اگر در بین فرهیختگان مداومت نداشته باشد، آرزوی استقلال فرهنگی دیگر بی معناست. سعی ما در انجمن این بوده که هر یک از بزرگان اهل قلم و شعر و ادب که در مبانی اعتقادی با ما - یعنی اعضای انجمن - مشترک است، راهش به آن باز باشد و قدمش به روی چشم ماست.

وی تصریح کرد : ممکن است اختلاف سلایقی هم باشد که طبیعی است اما همت اعضای انجمن در سال گذشته بر این بوده که در چارچوب اصولی که ما به آن پایبندیم، انسجام خود را حفظ کنیم.

به توقعات فرهنگی که انقلاب ما در جهان ایجاد کرده پاسخ درخوری نداده ایم

رئیس انجمن قلم همچنین بر لزوم گسترش دامنه ارتباطات این انجمن با انجمن های مشابه دیگر در جهان اسلام تاکید کرد و گفت: اما اهل قلم مدتی از بیرون از مرزهای خود غفلت کردیم ولی اگر به کشورهای اسلامی سفر کنید، می بینید که انقلاب ما توقعاتی به وجود آورده که شاید در حوزه سیاسی به آنها پاسخ داده شده باشد، اما در حوزه فرهنگی کاری نشده است به ویژه توسط انجمن هایی مثل ما. فضای فرهنگی دنیا به دست ما نیست و این دیگران اند که برای ما فکر می کنند و از طریق رسانه هایشان تبلیغ و ارزش را ضد ارزش و ضد ارزش را ارزش معرفی می کنند.

در ادامه این مراسم حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با تاکید بر سازماندهی نیروهای انقلابی در جمع اهالی قلم، گفت: در هر دو جناح موافق و مخالف انقلاب در میان اهل قلم، تعداد افرادی که فعال اند چند صد نفر بیشتر نیستند و همان طور که مخالفان انقلاب خودشان را سازماندهی می کنند، این طرف هم باید این کار را بکند.

ناصر خسرو یک چریک شیعه بود

وی با بیان اینکه شخصیت نویسنده و شاعر در شکل گیری یک اثر مطلوب یا نامطلوب تاثیر بسزایی دارد، افزود: نفس شاعر و هنرمند می تواند در یک اثر دخالت داشته باشد؛ مثلاً ناصر خسرو. او چریک شیعه ای است که ماموریتی پیدا می کند و در عین حالی که رهبر جنبش علوی اسماعیلی است رهبر جنبشی ادبی هنری و ایدئولوژیک هم هست. می توان از شخصیت هنرمند و شاعر فهمید که چه چیزی به عنوان اثر متولد می شود. اگر نفس هنرمند تحت سلطه خشونت، قساوت و شهوت باشد سینما، هنر، ادبیات و معماری که از او ساطع می شود هم خشن، شهوانی و قسی است.

رحیم پور ازغدی به انجمن قلم ایران پیشنهاد داد کرسی نظریه پردازی و نقد و مناظره را در باب فلسفه اسلامی هنر راه اندازی کند.

به میزان قابل توجهی در حوزه نوشتن کم آورده ایم

در ادامه مراسم جشنواره قلم زرین محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد در سخنانی گفت: بی تردید همه شاخه های فرهنگ و هنر بر پایه شانه های قلم نهاد شده و همه هنرمندان و اهالی فرهنگ را باید مدیون نویسندگان دانست. وقتی پی جویی می کنیم، در می یابیم که بخشی از کمبودهای ما در چند عرصه مهم فرهنگ و هنر به این موضوع برمی گردد که ما به میزان قابل توجهی در حوزه نوشتن کم آورده ایم. وقتی از سینما دلایل برخی عقب ماندگی ها را پرسش می کنیم، مشکل فقدان سناریوی مناسب را مطرح می کنند. این سناریو از دل یک رمان خوب شکل می گیرد و انتظار آن متوجه اهل قلم می شود هکذا در حوزه نمایش و تئاتر.

کار بزرگی در بازنمایی هنرمندانه انقلاب صورت نگرفته است

وی با اشاره به همزمانی سال جاری با سی امین سالگرد انقلاب اسلامی، افزود: این مناسبت شاید وسیله ای است برای تذکر در این باره که پس از 30 سال که از مهم ترین واقع قرن گذشته، ما متناسب با این اتفاق چه کرده ایم؟ البته اتفاق های بزرگی افتاده و بابت آن باید سپاسگذار اصحاب فرهنگ باشیم اما آیا متناسب با بزرگی یک انقلاب و در بازنمایی هنرمندانه و زیبای آن، کاری صورت گرفته است؟ باید گفت که نه! چنین نیست.

وزیر ارشاد در توضیح اقدامات آتی این وزارتخانه برای مناسبت فوق، گفت: امسال را به عنوان سال حمایت ویژه از آثاری که با موضوع انقلاب تناسب دارند، نشانه گذاری کرده ایم و انتظار و امیدمان این است که اولین قدم ها همین امسال برداشته شود.

پدید آوردن ده ها پاتوق فرهنگی مشابه انجمن قلم، مشکلی ایجاد نمی کند

صفارهرندی با ابراز مسرت از حضور در مراسم پایانی جایزه انجمن قلم ایران، افزود: پدید آوردن ده ها پاتوق فرهنگی مشابه این پاتوق، مشکلی ایجاد نمی کند و ما می توانیم مجموعه هایی مشابه با سلایق متفاوت را در کنارهم داشته باشیم که البته محور همه اینها، این است که حق را ببینیم و از آن عدول نکنیم. از وجود رقیبان هم نباید برحذر بود و رقبا همیشه می توانند وسیله رشد باشند. باید گروه های رقیب را تحمل کرد و به دیگرانی هم که سودایی در سر و آرزوهای بزرگ و خوبی در دل دارند، فضا داد. ما هم به عنوان خادمان اهالی فرهنگ، حمایت و سر سپردن به راه درست را برعهده داریم.

برخی در کار گزینش ورودی های کشورند و جهت گیری ترجمه آثار خارجی را مشخص می کنند

وی همچنین به تعداد کم آثار نویسندگان ایرانی که به زبان های دیگر ترجمه می شوند، پرداخت و گفت: بسیاری از آثار ارزشمند کشورمان راهی به بازار جهانی کتاب پیدا نمی کند و همچنین بسیاری از آثار ارزشمند در خارج از این مرزها تولید می شود اما گویا با اصرار بعضی ها که در کار گزینش ورودی های کشورند و جهت گیری ترجمه را مشخص می کنند، قرار نیست به داخل کشور بیایند.

وی در پایان از انتشار آثار زیادی که قرار بود با حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی و توسط معاونت فرهنگی وزارتخانه متبوعش منتشر شوند، در سال جاری خبر داد و از شورا خواست که در این مورد با این وزارتخانه همکاری داشته باشد.

آثار ایرانی موجود در کشورهای دیگر نشان دهنده آنچه در کشور ما می گذرد، نیست

در ادامه این مراسم علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس کتابخانه ملی ایران در سخنانی گفت: مشکل جدی که ما در خارج از کشور داریم این است که آثاری که از ایران در آنجا هست - صرف نظر از آثار کلاسیک - نوعاً نشان دهنده آنچه که در کشور ما می گذرد، نیست. گویی هم آنها علاقه ای ندارند که آثار مفاخر ایرانی را تهیه کنند و هم مرتبطین با آنها جانب انصاف را رعایت نمی کنند. اما من می خواهم این مژده را بدهم که ما در کتابخانه ملی سعی می کنیم به واسطه شوراهای علمی متعددی که در این کتابخانه شکل گرفته، آثار ارزنده را برای استفاده محققان به ایران بیاوریم. هر سال صدها میلیون تومان از آن آثار خریداری می شود و به کتابخانه ملی می آید که هم برای محققان و هم مترجمان قابل استفاده است.

وی همچنین از اعلام فراخوانی در آینده نزدیک به همین منظور خبر داد و افزود: برخی آثاری را که خریداری شده اند، در آینده نزدیک در معرض نمایش مترجمین و محققین قرار خواهیم داد و این کار در حوزه کودک و نوجوان بسیار خوب انجام شده است.

در پایان مراسم اختتامیه جشنواره و پیش از اهدای جوایز به برگزیدگان، بیانیه هیئت داوران جایزه توسط پدرام پاک آئین - دبیر جایزه - قرائت شد که در آن به "فقر مضامین نو همراه با ضعف در ایجاد فرم ذهنی منسجم و وحدت درونی در اشعار بسیاری از دفترهای دو سال اخیر (85 و 86)" اشاره شده بود.

این بیانیه همچنین "رویکرد غیر آرمانی و ضعف ارزش های داستانی برخی از آثار داستانی منتشره در سال 85" را عامل اصلی در عدم معرفی آنها به عنوان اثر برتر اعلام کرده بود.

در پایان مراسم جوایز به برگزیدگان اهدا شد.

فیروز زنوزی جلالی نویسنده یکی از آثار برگزیده داستانی سال 86 به هنگام دریافت جایزه اش، گفت: قصدم در "قاعده بازی" بر این است که بگویم ادبیات داستانی ما بسیار کلی گویانه است در حالی که ادبیات جهانی تنها یک موقعیت را تحلیل می کند. تلاش من در "قاعده بازی" این بود که رمانی اعترافی خلق کنم و دغدغه های درونی یک شخصیت را واکاوی کنم.

انتخابهای جشنواره های غیر از انجمن قلم، برخاسته از معارف و آموزه های دینی ما نیست

احمد شاکری نویسنده دیگر اثر برگزیده داستانی سال 86 نیز به هنگام دریافت جایزه اش، گفت: جایزه انجمن قلم از بطن نویسندگان انقلاب شکل گرفته و برآورده کردن دغدغه ای که ادبیات داستانی انقلاب داشته تنها از چنین مجموعه ای، ساخته است. انتخاب های جشنواره های دیگر برخاسته از فلسفه و معارف و آموزه های دینی ما نیست اما جشنواره قلم زرین این افتخار را دارد.

حسینعلی قبادی نویسنده یکی از آثار برگزیده بخش پژوهش های ادبی نیز به هنگام دریافت جایزه اش، گفت: من نزدیک به 11 سال مشغول نوشتن این کتاب - آئین آینه - بودم و می خواستم آن را به استاد سید جعفر شهیدی تقدیم کنم که فرصت مجال نداد اما الان هم کتاب را به وی تقدیم می کنم.

در این مراسم علاوه بر مسئولان فرهنگی کشور که به ایراد سخن پرداختند، مسئولان دیگری از جمله محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر، علی شجاعی مدیرعامل خانه کتاب، مجتبی رحماندوست مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران، علی مطهری، دکتر حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری، سید محمود دعایی رئیس موسسه اطلاعات و... حضور داشتند.