  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۴۴

پیشنهاد خیره کننده چلسی/

140 هزار پوند حقوق هفتگی برای لمپارد

140 هزار پوند حقوق هفتگی برای لمپارد

باشگاه چلسی برای اینکه فرانک لمپارد را متقاعد به ماندن کند، حقوق هفتگی 140 هزار پوند برای این بازیکن در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، گفتگو بین لمپارد و چلسی ادامه دارد هرچند که این بازیکن علاقمند است ظرف روزهای آتی با لوییز فیلیپه اسکولاری، سرمربی جدید آبی پوشان استمفوردبریج، ملاقات کند. این در حالی است که خوزه مورینیو، سرمربی اینتر، پیش از این 100 درصد ابراز امیدواری کرده که لمپارد به این تیم خواهد پیوست.

چنانچه لمپارد با مسئولان چلسی به توافق برسد، پردرآمد ترین بازیکن بریتانیایی خواهد شد و درآمدی نزدیک به کاکا، بازیکن برزیلی میلان، به عنوان پردرآمد ترین بازیکن اروپا خواهد داشت.

جان تری، آندری شوچنکو و میشاییل بالاک در حال حاضر با دریافت حقوق هفتگی 130 هزار پوند، به عنوان پردرآمدترین بازیکنان تیم فوتبال چلسی هستند.

کد مطلب 710340

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها