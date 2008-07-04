140 هزار پوند حقوق هفتگی برای لمپارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس، گفتگو بین لمپارد و چلسی ادامه دارد هرچند که این بازیکن علاقمند است ظرف روزهای آتی با لوییز فیلیپه اسکولاری، سرمربی جدید آبی پوشان استمفوردبریج، ملاقات کند. این در حالی است که خوزه مورینیو، سرمربی اینتر، پیش از این 100 درصد ابراز امیدواری کرده که لمپارد به این تیم خواهد پیوست.

چنانچه لمپارد با مسئولان چلسی به توافق برسد، پردرآمد ترین بازیکن بریتانیایی خواهد شد و درآمدی نزدیک به کاکا، بازیکن برزیلی میلان، به عنوان پردرآمد ترین بازیکن اروپا خواهد داشت.

جان تری، آندری شوچنکو و میشاییل بالاک در حال حاضر با دریافت حقوق هفتگی 130 هزار پوند، به عنوان پردرآمدترین بازیکنان تیم فوتبال چلسی هستند.