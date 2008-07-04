سهمیه جدید بنزین خودروها و موتور سیکلتها ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب 1386ـ که در جلسه مورخ 11/3/1387 به‌استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 13943/ت39614هـ مورخ 4/2/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

1ـ از تاریخ 1/4/1387 سهمیه ماهانه بنزین خودروهای دوگانه سوز به شرح زیر تعیین می‌شود:

تاکسی دوگانه سوز : دویست (200) لیتر

مسافربر شخصی دوگانه سوز : چهارصد (400) لیتر

آژانس دوگانه سوز : سیصد (300) لیتر

آموزش رانندگی دوگانه سوز : سیصد (300) لیتر

وانت پرمصرف (کامیونت) دوگانه سوز : سیصد (300) لیتر

وانت کم‌مصرف دوگانه سوز : دویست و پنجاه (250) لیتر

مسافربر بین شهری دوگانه سوز : هشتصد (800) لیتر

2ـ از تاریخ 1/4/1387 سهمیه ماهانه بنزین خودروهای بنزین سوز به شرح زیر تعیین می‌شود:

تاکسی بنزین سوز : ششصد و پنجاه (650) لیتر

مسافربر شخصی بنزین سوز : پانصد و پنجاه (550) لیتر

آژانس بنزین سوز : چهارصد (400) لیتر

آموزش رانندگی بنزین سوز : چهارصد (400) لیتر

وانت پرمصرف (کامیونت) بنزین سوز : ششصد (600) لیتر

وانت کم‌مصرف بنزین سوز : سیصد (300) لیتر

مسافربر بین‌شهری بنزین سوز : یکهزار (1000) لیتر

3ـ از تاریخ 1/4/1387 سهمیه بنزین خودروهای شخصی یکصد و بیست (120) لیتر در ماه تعیین می‌گردد.

4ـ از تاریخ یادشده سهمیه بنزین موتورسیکلت سی و شش (36) لیتر در ماه تعیین می‌گردد.

5 ـ دوره سهمیه‌بندی برای خودروهای شخصی بنزین سوز و دوگانه سوز مشابه دوره قبل می‌باشد.

6 ـ سهمیه بنزین وانتهای پرمصرف (کامیونت) از تاریخ 1/7/1387 صرفاً به صورت سهمیه بنزین وانت پرمصرف دوگانه سوز اعمال خواهد شد.