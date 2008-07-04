شناسایی مکانیزمهای کلیدی ترشح دوره ای انسولین

به گزارش خبرگزاری مهر، "ای ام پی زنجیری" (cAMP) نوعی مولکول پیام رسان همگانی است که طیف وسیعی از عملکردهای داخلی سلول را کنترل می کند. برای مثال این مولکول نقش مهمی در فرایند ترشح انسولین از سوی سلولهای بتا در پانکراس دارد و به همین دلیل چگونگی تولید cAMP می تواند توضیح دهد که به چه دلیل هورمونها می توانند ترشح انسولین را تقویت کنند.

این درحالی است که تاکنون مشخص نبود "ای ام پی زنجیری" در چه مرحله ای می تواند بیشترین میزان ترشح انسولین را درپی افزایش زیاد سطح گلوکز خون داشته باشد.

اکنون دانشمندان دانشگاه "اوپسالا" که نتایج بررسیهای خود را در مجله علمی "سل متابولیسم" منتشر کرده اند روشی را توسعه دادند که برای اولین بار امکان اندازه گیری ترشح انسولین در خون و تجمع cAMP در هر یک از سلولهای بتا در پانکراس را فراهم می کند.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که ATP مستقیما منجر به افزایش تجمع cAMP غشای سلولی می شود که در آن ترشح انسولین اتفاق می افتد. "ای تی پی" مولکولی غنی از انرژی است و زمانی تولید می شود که گلوکز متابولیزه می شود.

این افزایش در ریتمهای مختلفی انجام می شود و با تغییرات منظمی منطبق است که در یک پیام رسان تحریکی دیگر با عنوان "یون کلسیم" دیده می شود. این تغییرات منجر به ترشح دوره ای انسولین می شوند.

این تحقیق بعضی از مکانیزمهایی را که امکان ترشح دوره ای انسولین را در افراد سالم فراهم می کنند روشن می کند. کشف این مسئله که متابولیسم سلولی مستقیما تولید cAMP را تحریک می کند می تواند به عنوان یک اصل جدید برای تنظیم این مولکول پیام رسان نشان داده شود.

اتصال میان متابولیسم و cAMP نه تنها برای ترشح انسولین مهم است بلکه برای تنظیم ژنتیکی، رشد سلولی و طول عمر سلول از اهمیت ویژه ای برخوردار است.