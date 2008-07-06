حضور جوانان در خانه موسیقی نتایج پر باری خواهد داشت

داود گنجه ای عضو هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی ضمن مثبت ارزیابی کردن حضور جوانان در انتخابات اخیر خانه موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : خانه موسیقی تنها نهاد صنفی است که به طور مستقل و خودکفا فعالیت های خود درعرصه موسیقی را از آغاز تا امروز پیش برده است و این امر ممکن نبود مگر با دلسوزی اهالی خانه موسیقی ؛ البته ناگفته نماند که عدم مشارکت گسترده اعضای کانون هاو بی توجهی آنها به سرنوشت خانه به نفع هیچ یک از هنرمندان موسیقی نیست.

وی درادامه افزود : اهالی موسیقی یک عمر در آرزوی داشتن یک نهاد کاملا صنفی مانند خانه موسیقی به سر می بردند که خوشبختانه به همت همین هنرمندان خانه شکل گرفت و فعالیت های خود را آغاز کرد و با سربلندی تا به امروز دوام آورده و حالا انتظار می رود که اعضا در پیشبرد اهداف بلند مدت خانه مشارکت داشته باشند نه اینکه با بی میلی و یا حتی بی مسئولیتی از کنار این برنامه ها و یا انتخابات اخیر گذر کنند .

عضو هیئت مدیره کانون مدرسان خانه موسیقی در خصوص برنامه های خود در این کانون گفت : من از اولین روز شکل گیری خانه موسیقی حضور داشتم و همواره تلاش کردم که در کانونی که انتخاب می شوم با دلسوزی ، پشتکار و البته همیاری سایرهنرمندان برنامه های خانه را پیش ببرم و از این پس هم به همین منوال خواهد بود؛ اما آنچه بیش از هرعنوانی ناراحت کننده است انفعال دراعضا و پیکره خانه موسیقی است که در درجه اول به اتفاق سایر اعضا سعی می کنیم با مشارکت همه اعضا در برنامه های مختلف این حالت را از بین ببریم.؛ به نظرمن اعضا خانه موسیقی بایستی دست در دست هم دهند ودر جهت پیشبرد اهداف خانه مشارکت کنند و بدانند که این خانه مال خود آنها است.

عضو شورای عالی درباره آینده خانه موسیقی گفت : با فعال شدن شورای عالی موسیقی که اعضای آن متشکل از افراد با تجربه و خوشنام در عرصه موسیقی است به راحتی می توان در برابر همه ناملایمات ایستاد و مطالبات اهالی موسیقی را تامین کرد.