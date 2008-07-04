به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/4/1387 بنا به پیشنهاد شماره 7447ـ1 مورخ 12/6/1385 سازمان حفاظت محیط‌زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزارت نفت مکلف است با همکاری صاحبان جایگاههای عرضه سوخت نسبت به‌ نصب حسگرها بر روی پمپ‌های بنزین و کنترل و کاهش تبخیر از مخازن و جایگاههای سوخت‌رسانی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

همچنین وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه مربوط، صاحبان جایگاههایی را که از ابتدای سال 1388 طراحی و احداث خواهند شد، موظف به نصب سیستم جمع‌آوری و کنترل بخارات سوخت نماید.

بنابراین گزارش، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه مربوط، نسبت به کنترل و کاهش تبخیر در مخازن بنزین موتور انبارهای مربوط مخازن سیار نفتکش‌ها و آب‌بندی‌‌کردن کلیه نقاط تخلیه و بارگیری بنزین موتور که در سه مرحله و حداکثر تا پایان سال 1393 به اجرا درخواهد آمد، اقدام نماید.

برنامه زمانبندی مراحل سه گانه یادشده ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام خواهد شد. وزارت نفت مکلف است پس از کسب تجربیات لازم درخصوص نصب تجهیزات بازیافت تبخیر بنزین در انبارهای نفت نسبت به کاهش زمان اجرا و تسریع در پروژه، اقدام لازم را به عمل آورد.

وزارت نفت مکلف است تمهیدات لازم را به گونه‌ای فراهم نماید که اجرای طرحهای موضوع بندهای (1) تا (4) این تصویب‌نامه از سال 1387 آغاز شود.

وزارت صنایع و معادن مکلف است نسبت به تغییر و تصحیح باک بنزین خودروهای تولید داخل و تعیین استانداردهای جدید در جهت به حداقل رساندن تبخیز و اتلاف بنزین موور تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.