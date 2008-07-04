کاهش نیم میلیاردی بودجه بیمه محصولات خونی

دکتر محمدقاسم ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بودجه ای که امسال برای بیمه محصولات خونی پیش بینی شده از محل سرجمع بودجه سازمان انتقال خون است.

وی با اشاره به اینکه این بودجه در سال گذشته 2،5 میلیارد تومان بود، گفت: سال گذشته این بودجه را مجلس شورای اسلامی به صورت مستقل تصویب کرده بود که در صورت عدم هزینه، باید مازاد آن در پایان سال بازگردانده می شد.

دبیر کمیته بیمه خون و محصولات خونی سازمان انتقال خون ایران تصریح کرد: امسال بودجه بیمه محصولات خونی در سرجمع بودجه سازمان انتقال خون پیش بینی شده و مشکلی از بابت هزینه شدن یا نشدن این بودجه وجود ندارد.