تلاش آیت الله حکیم برای تقریب میان مذاهب اسلامی قابل تحسین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدمهدی تسخیری مدیرپایگاه اطلاع‌رسانی تقریب مذاهب اسلامی طی یادداشتی به مناسبت سالگرد شهادت آیت‌الله محمد باقر حکیم اظهار داشت: جهان در سه دهه اخیر قرن بیستم شاهد تحولات عظیمی شد که در آن شعله‌های فروزان بیداری اسلامی اوج گرفت. بدون شک پیروزی انقلاب اسلامی که معلول بیداری امت مسلمان در گیتی است به عنوان نقطه عطف تحولات اخیر به شمار می رود. عراق را می توان به عنوان یکی از کشورهای تأثیرپذیر از این طلوع دانست.

وی در ادامه این یاد داشت آورده است که شهید آیت‌الله "محمد باقر حکیم" از رهبران مردم عراق بود که در سخت‌ترین شرایط زمان خویش رهبری مردم را به عهده گرفت. وی به عنوان یار امام خمینی در تمام صحنه های دفاع از ارزشهای اسلامی امت مسلمان حضور چشمگیری داشت. شخصیتی که از نظر مراتب علمی و فقهی زبانزد و معروف بود. او بیش از دو دهه در حوزه علمیه نجف مشغول پرورش شاگردان در سطوح مختلف علمی بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. پس از شهادت آیت الله سید محمد باقر صدر و خواهرش، آیت الله سید محمد باقر حکیم به عنوان شاخص ترین رهبر قیام ملت عراق شناخته شد.

دکتر تسخیری تصریح کرد: وی فرزند مرجع بزرگ شیعه در دهه های 50 و 60 میلادی یعنی آیت الله "سید محسن حکیم" بود. در سایه پدری که مرجعیت بزرگ شیعه را داشت، در خانواده فقه، زهد، تقوا و جهاد پرورش یافت. در 12 سالگی وارد حوزه شد و درسهای سطح را نزد علمایی چون آیات عظام "سیدمحمد سعید حکیم "، "سید یوسف حکیم" ، شهید "سید محمد باقر صدر" و بحث خارج خویش با بهره از پدر و آیت الله خویی و شهید صدر ادامه داد.

وی تدریس سطوح فقه و اصول را در مسجد هندی نجف آغاز کرد . او به مدت یازده سال به عنوان یکی از اساتید برجسته دانشکده اصول دین بغداد بود . مبارزات سیاسی او با مقاومت در برابر گسترش کمونیسم در عراق آغاز شد. با اینکه چندین بار مورد تهدید قرار گرفت، اما از ادای تکلیف دست بر نداشته تا حکومت کمونیستی ساقط شد و پس از آن جنگ و مبارزه ممتد این شهید بزرگ در برابر رژیم بعثی ادامه یافت.

دکتر محمد مهدی تسخیری افزود: او پس از رحلت پدر خویش، در کنار همرزم خود یعنی آیت الله شهید سید محمد باقر صدر جهت نشر معارف اسلامی و ایستادگی در برابر فشار بعثیها به مبارزه ادامه داد و در سال 1972م هر دو روانه زندان شدند. هنگامی که حکم آزادی وی صادر شد حاضر به خروج از زندان نشد مگر آنکه شهید صدر را نیز آزاد کنند و چنین شد. در سال 1974م نیز روانه زندان شد. در سال 1977م به تهمت جاسوسی برای دولت کویت روانه زندان و محکومیت مادام العمر برایش صادرشد، اما فشار مراجع شیعه موجب شد که پس از یک سال و نیم از زندان آزاد شود. پس ازاعدام شهید محمد باقرصدر و خواهرش و با توجه به توصیه علما از چنگ رژیم عراق رها یافته و به سوی سوریه هجرت کرد و پس از توقف چند ماهه به جمهوری اسلامی ایران هجرت کرد تا بتواند رهبری مبارزات ملت عراق را به دست گرفته به مبارزه علیه رژیم بعثی بپردازد.

مدیر عامل پایگاه تقریب مذاهب اسلامی در ادامه این یاد داشت آورده است: سال 1982م مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق تأسیس شد. او نخستین سخنگو و پس از آن در سال 1986م به عنوان رئیس مجلس اعلا انتخاب شد و تا روز شهادت ریاست این مجلس را به عهده داشت. صدام به عناصر خود دستور ترور او را صادر کرد که تمام تلاشها شکست خورد و این مبارزه تا روز سقوط صدام ادامه داشت و پیروزمندانه به صحنه عراق بازگشت تا رهبری مردم عراق را به دست گیرد.

وی گفت: آیت الله محمد باقر حکیم در اول ماه رجب، در هفته چهاردهم اقامت خویش در عراق، پس از خطبه های نماز جمعه در نجف و ادای نماز، پس از خارج شدن از حرم مطهر امیرمؤمنان (ع) با انفجار مهیبی که رخ داد، شهید شد. از آنجایی که امت اسلامی و بیداری آن یکی از دغدغه های مهم شهید حکیم بود؛ لذا برای ایجاد وحدت میان امت اسلامی و تلاش برای تقریب بین مذاهب اسلامی از هیچ امری دریغ نداشته و برای سالیان سال و تا روز شهادت به عنوان رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب بود.

دکتر محمد مهدی تسخیری در ادامه تصریح کرد: مقالات و سخنرانیهای متعدد او در زمینه تقریب و در کنفرانسهای مختلف چه در داخل و چه درخارج کشور نشانگر اهتمام خاص ایشان به این مسئله مهم و حیاتی بود. به طوری که رهبر معظم انقلاب به مناسبت شهادت آیت الله حکیم فرمودند: "این شهید عزیز مجاهدی بود که خود را برای شهادت در راه این جهاد بزرگ و پیوستن به خیل شهیدان خاندان معظم آل حکیم ودیگر شهیدان علم وفضیلت درعراق آماده کرده بود."