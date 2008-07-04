دبیر اولین اجلاس شهرداران پایتختها و کلانشهرهای آسیایی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم انتصاب دبیر اولین اجلاس شهرداران پایتخت ها و کلان شهرهای آسیایی آمده است : " با توجه به حسن سابقه و تجارب ارزشمند جنابعالی در ابعاد علمی و اجرایی حوزه روابط خارجی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی ، به موجب این حکم شما را به عنوان " دبیر اولین اجلاس شهرداران پایتخت ها و کلان شهرهای آسیایی " که به میزبانی شهرداری تهران برگزار خواهد شد ، منصوب می کنم .

در بخش دیگری از این حکم تصریح شده است : " انتظار دارم با تکیه بر توان مندی های همکاران محترم مجموعه شهرداری و تجارب و اندیشه های صاحب نظران و متخصصان داخل و خارج از کشور و با همکاری نزدیک با نهادها و مجامع اثر گذار به ویژه مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی و با روحیه علمی و جهادی ، این ماموریت را به نحو احسن ایفا نمایید .از خداوند تبارک و تعالی توفیقات روز افزون شما را در جهت منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی در خدمت به آحاد ملت عظیم الشان خواستارم . ""

بنا بر این گزارش دکتر محمود محمدی پیش از این مسئولیت هایی نظیر سرپرست کنسولى و سخنگوى سفارت جمهورى اسلامى ایران در ایتالیا ، مدیر کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه ، مشاور وزیر امور خارجه در زمان تصدی دکتر على اکبر ولایتی ، سخنگوى وزارت امور خارجه در دولت هاشمى رفسنجانی و خاتمی ، سفیر دولت جمهورى اسلامى ایران در تونس ، قائم مقام ریاست دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و نمایندگی مجلس شورای اسلامی را عهده دار بوده است .

این گزارش می افزاید ، با پیشنهاد شهردار تهران و موافقت هیئت های شرکت کننده در دومین اجلاس عمومی مجمع مجالس آسیایی که سال گذشته در تهران بر گزار شد ، نخستین اجلاس شهرداران پایتخت‌های کشورهای عضو مجمع مجالس آسیایی امسال به میزبانی شهرداری تهران برگزار می شود.