جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع و معادن کشور چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رمزی، شامگاه پنجشنبه در آیین بزرگداشت روز صنعت و معدن در گرگان افزود: این درحالی است که میزان سرمایه گذاری خارجی در این بخش تا قبل از این مدت کمتر از یک میلیارد دلار بوده است.

وی اظهار داشت: علاوه بر این سهم، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی از کل صادرات کشور در سالهای اخیر به 79 درصد رسیده که امیدوار کننده است.

وی خاطرنشان کرد: طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه، شمار پروانه های بهره برداری صادره برای واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی کشور، 54 درصد رشد و میزان سرمایه گذاری واحدهای بهره برداری شده با رشد 172 درصدی نسبت به سه سال اول برنامه سوم توسعه روبرو بوده است.

به گفته رمزی در بخش خدمات فنی و مهندسی نیز حدود 20 میلیارد دلار با کشورهای خارجی از جمله ونزوئلا قرارداد منعقد شده و در حال اجرا است.

معاون وزیرصنایع و معادن روند توسعه بخش صنعت و معدن را در کشور مطلوب توصیف کرد و یادآور شد: با تصویب مصوبه ای، برای استفاده کنندگان از تسههیلات حساب ذخیره ارزی کشور مزایایی چون اقساط پنج ساله، کاهش نرخ سود و بخشودگی جرایم تاخیر پرداخت تسهیلات در نظرگرفته شد.

وی با اشاره به مصوبات صنعتی و معدنی سفرهیئت دولت به استان گلستان بیان داشت: تاکنون 61 درصد این مصوبات به طور کامل اجرایی شده و 39 درصد نیز 95 درصد پیشرفت دارند.

به گزارش خبرنگارمهر، در این آیین از 23 طراح و صنعتگر نمونه صنعتی و معدنی با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.