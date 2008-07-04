فوتبال و آفتاب سوزان بازار سینمای آلمان را کساد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد درآمد حاصل از فروش فیلم‌ها در سه ماه دوم امسال 119 میلیون یورو معادل 183 میلیون دلار بود که در مقایسه با 372 میلیون دلار سه ماه ابتدایی 2008 کاهشی قابل ملاحظه را نشان می‌دهد. مجموع درآمد سینماهای آلمان در نیمه اول سال جاری میلادی 562 میلیون دلار شده است.

"ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" که از 22 مه روی پرده رفته با فروش 28 میلیون دلاری پیشتاز جدول فروش سینماهای آلمان است و "جنسیت و شهر" با 22 و "آنچه در وگاس اتفاق می‌افتد" با 11 میلیون دلار در رده‌های بعد هستند. فقط این سه فیلم توانستند از آوریل تا ژوئن هر کدام بیش از یک میلیون نفر را به سینماها بکشانند.

"تابستان" هم موفقترین فیلم آلمانی در سه ماه دوم امسال بود که حدود هشت میلیون دلار فروخت. در مقایسه با بازار کساد سه ماه اخیر سینمای آلمان، سه ماه اول سال 2008 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 33 درصد افزایش فروش داشت. با این حال مجموع فروش نیمه اول امسال در مقایسه با نیمه نخست 2007 تقریبا برابر است.

به دلیل حضور تیم ملی فوتبال آلمان در مراحل نهایی یورو 2008 و استقبال هزاران علاقمند از بازی‌های این تیم در میادین شهرهای بزرگ آلمان، شرکت‌ها توزیع‌کننده ناچار شدند اکران فیلم‌هایی چون "نارنیا"، "وال ـ ای"، "هالک شکست‌ناپذیر" و "کنگ فو پاندا" را تا مدتی به تعویق بیندازند.