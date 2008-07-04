روته مولر شنبه به ایران می آید / حضور 23 مربی در کلاس آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، اریش روته مولر مدیرفنی فدراسیون فوتبال آلمان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مدرس این دوره خواهد بود و مرتضی محصص و مجید جلالی او را به عنوان دستیار کمک خواهند کرد.

حاضران در این کلاس 21 مربی از ایران و دو مربی از کویت و بحرین خواهد بود. موضوعات درسی دوره دوم شامل روش های ارتباط با مربی و بازیکن، ارتباط با مدیران و مقامات رسمی، روش ارتباط با رسانه ها و مردم، چگونگی مصاحبه و سخنرانی، بالابردن قدرت ذهنی در فوتبال و مدیریت فشار و تنش خواهد بود.

در این دوره سه هفته ای به حاضران روش های مدیریت برخوردها و مشکلات جمعی، گرایش های تازه و احتمالی فوتبال در آینده، تحلیل و بازدید بازی زنده و ... تدریس خواهد شد.

مربیان در مدت حضور خود از برنامه های تمرینی باشگاه ها دیدن می کنند و روش های تمرینی برای بازی تحت فشار و بازی تدافعی را مرور خواهند کرد.

در هفته سوم این دوره مدیریت ورزشی و پزشکی ورزشی تدریس خواهد شد.