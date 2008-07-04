ریاست کمیته حقوقی بخش استفاده صلح آمیز از فضا به ایران سپرده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب دکتر طالب زاده به این سمت در پنجاه و یکمین اجلاس بخش استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل با حضور نمایندگان 67 کشور صورت گرفت.



از زمان تأسیس بخش فضای ماورای جو سازمان ملل متحد در 50 سال پیش تاکنون برای نخستین بار است که یک ایرانی به ریاست یکی از کمیته‌های این بخش منصوب می‌شود.



بخش استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو سازمان ملل، نهاد اصلی بین الدولی در زمینه استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو است و وظیفه همکاری‌های بین المللی در استفاده صلح آمیز از فضا، طراحی و هدایت برنامه فنی، پژوهشی و انتشار اطلاعات مرتبط و کمک به تدوین قوانین حقوق بین المللی فضایی را بر عهده دارد.



این بخش دارای یک مدیر کل دائمی است که توسط دبیر کل سازمان ملل متحد و هر چهار سال یکبار انتخاب می‌شود و دو کمیته "علمی و فنی" و "حقوقی" دارد که روسای آنها به صورت چرخشی بین قاره‌های مختلف و هر دو سال یک بار توسط نمایندگان دولت‌های عضو برگزیده می‌شوند.

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