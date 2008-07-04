تاکید علی آبادی بر توسعه فضاهای ورزشی جزایر

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی آبادی شب گذشته در بازدید از اماکن ورزشی جزیره قشم در جمع خبرنگاران افزود: با اختصاص اعتبارات لازم به زودی طرح ساماندهی ورزشگاه تختی شهر قشم که شامل تعویض چمن مصنوعی و توسعه خوابگاه ورزشکاران است به اتمام خواهد رسید و در هفته دولت از آن بهره برداری خواهد شد.

وی گفت: طرح احداث ورزشگاه بزرگ پنج هزار نفری شهرستان قشم که قابلیت توسعه تا 25 هزار نفر را داراست نیز با اعتبارات سازمان تربیت بدنی، سازمان منطقه آزاد قشم و استانداری هرمزگان به زودی آغاز می شود و امیدواریم تا پایان سال 88 بتوانیم شاهد بهره برداری از این مجموعه ورزشی باشیم.

علی آبادی با اشاره به سه هزار پروژه در دست احداث سازمان تربیت بدنی در سراسر کشور بیان داشت: نیاز کشور به فضاهای ورزشی بسیار بالاست و باید تمامی مناطق کشور به گونه ای از وضعیت مطلوب فضای ورزشی استاندارد بهره مند باشند و این میزان از برخورداری نیازمند حداقل سال کار پی در پی و پرتلاش در حوزه توسعه فضاهای ورزشی است که دولت نهم به واقع کاری بزرگ را در این حوزه آغاز کرد و امروز شاهد افتتاح ماهانه 100 پروژه ورزشی در کشور هستیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به افزایش 9 برابری اعتبارات حوزه ورزش در کشور طی فعالیت دولت نهم عنوان کرد: ظرف دو سال آینده در راستای اجرایی شدن بند ج اصل 44 قانون اساسی، ساخت و تجهیز کلیه فضاهای ورزشی کشور به بخش خصوصی واگذار می شود تا تصدی گری دولت در این بخش به حداقل ها کاهش یابد.

علی آبادی در قالب سفری یک روزه از روند احداث پروژه های ورزشی در استان هرمزگان بازدید کرد.