پایان مهلت ثبت نام آزمون کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد در 23 تیر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، تنها دارندگان مدرک دیپلم در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای یا کار و دانش نظام جدید متوسطه یا دانش آموزان شاغل به تحصیل در دوره های مذکور که تا پایان شهریور ماه 87 فارغ التحصیل می شوند و همچنین دارندگان دیپلم کامل هنرستان نظام قدیم متوسطه می توانند در این آزمون ثبت نام کنند و فارغ التحصیلان یا دانش آموزان شاخه نظری نظام جدید و یا دیپلمه های دبیرستان نظام قدیم، حق ثبت نام در این آزمون را ندارند.

رشته انتخابی داوطلب باید متجانس با مدرک دیپلم متوسطه داوطلب باشد که در این خصوص کد رشته های متناسب با مدرک دیپلم در دفترچه ثبت نام درج شده است.

دانش آموزان سال آخر یا دیپلمه های فنی و حرفه ای ، کار و دانش و هنرستان نظام قدیم می توانند علاوه بر رشته مرتبط با نوع دیپلم خود، رشته تربیت بدنی را نیز انتخاب کنند.