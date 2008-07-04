مارادونا از روزنامه "سان" شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "پرس گزت" ، دیه گو مارادونا " سان" را متهم کرده که به تعهدات خود مبنی بر پرداخت 75 هزار پوند به او، عمل نکرده است.

این بازیکن که در جام جهانی 1986 با دست دروازه انگلستان را گشود، درتاریخ 29 ژانویه با "تام ولس"، خبرنگار سان، مصاحبه ای سه صفحه ای در خصوص گل جنجالی خود انجام می دهد که در تاریخ 31 ژانویه با عناوین " من دست هایم را بالا نگاه می دارم" و "مارادونا عاقبت بابت آن گل عذرخواهی کرد" در روزنامه مذکور منتشر می شود.

طبق قراری که مارادونا با مسئولان روزنامه سان داشت، چنانچه مصاحبه نخست او منتشر شود 40 هزار پوند و در صورتی که ادامه این گفتگو چاپ شود، 35 هزار پوند حق این بازیکن بازنشسته آرژانتینی بوده که طبق گفته مارادونا، این روزنامه از پرداخت آن سر باز زده است.

مارادونا می گوید در این خصوص یک توافق نامه کتبی در دست دارد که سران این روزنامه را متعهد می کرده ظرف هفت روز 75 هزار پوند به او بپردازند. مارادونا گفت: روزنامه سان از این مصاحبه رضایت داشته و اگر چنین نبود، آن را منتشر نمی کرد.

از سویی روزنامه سان مدعی شده یک روز پس از انجام این مصاحبه به مارادونا ایمیل فرستاده تا در خصوص مفاد این قرارداد تغییراتی به وجود آید و مدارک خود را در اختیار دادگاه گذاشته است.