به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی دارابی، ظهر امروز در مراسم پایانی همایش هم اندیشی مدیران ستادهای اقامه نماز مراکز صدا و سیمای استانهای کشور در مشهد افزود: دست اندرکاران و کارگردانان این رسانه باید فرهنگ‌ سازی، تبیین و ترویج فرهنگ نماز را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

وی از تولیدکنندگان و برنامه سازان صدا و سیمای مراکز استانها خواست: روزانه در قالب برنامه‌های تولیدی کوتاه مدت در جهت ارتقاء و ترویج هر چه بیشتر فرهنگ نماز گامهای موثری بردارند.

قائم مقام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از ستادهای اقامه نماز استانها نیز درخواست کرد: با برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی از جمله برای برنامه سازان صدا و سیما در این امر مهم سهیم شوند.

وی بیان داشت: دست اندرکاران و تولیدکنندگان برنامه‌های صدا و سیمای مراکز استانها باید به هر نحو ممکن به مسائل معرفتی و اعتقادی توجه ویژه داشته باشند.