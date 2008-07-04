سالانه بیش از 1،2 میلیون خودرو در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هوشنگ خندان دل، شب گذشته در نشستی خبری در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد افزود: یک اتوبوس با ظرفیت معادل 60 سرنشین تنها 50 متر فضا اشغال می کند در حالی که هر خودرو بین 10 تا 15 متر مربع فضا اشغال می کند.

وی اظهار داشت: وجود خودروهای تک سرنشین در سطح شهر بار ترافیکی شهر را افزایش می دهد و در صورت جایگزینی حمل و نقل شخصی با حمل و نقل عمومی این مشکل قابل حل است.

خندان دل از اجرای طرح ترافیک شهر مشهد از هشتم تیرماه تا پایان تابستان خبر داد و خاطرنشان کرد: حوزه محدوده این طرح 5/5 کیلومتر در اطراف حرم مطهر خواهد بود و حمل و نقل، سکنه محدوده طرح و وسائل نقلیه امدادی شامل این طرح نمی شوند.

وی افزود: اطلاع رسانی طرح 10 روز قبل از موعد مقرر انجام شد و در مجموع 120 دستگاه وسائل نقلیه عمومی (اتوبوس) نیز در این بازه زمانی نسبت به حمل و نقل رایگان شهروندان مشهدی و زائران اقدام می کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از احداث ایستگاه پارک سوار در پایانه مشهد خبر داد و گفت: خط ویژه پارک سوار از پایانه مسافربری به مقصد حرم مطهر رضوی آغاز به کار خواهد کرد.