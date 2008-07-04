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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۹

احداث خط انتقال گاز میاندوآب به بازرگان

معاون وزیر نفت از احداث خط انتقال گاز میاندوآب - بازرگان با هدف پوشش مناسب به صادرات گاز به ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، سید رضا کسایی زاده گفت: این خط انتقال 56 اینچ در مسیری به طول 420 کیلومتر درانتهای خط  نهم سراسری احداث می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گازایران اظهارداشت: با توجه به اهمیتی که برای احداث آن قائل هستیم، تلاش براین است تا مناقصه انتخاب پیمانکار آن نیز هر چه زودتر برگزار وعملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی افزایش فشارگاز دراستانهای آذربایجان شرقی وغربی را ازدیگراهداف اجرای این طرح خواند و افزود: امیدواریم شرکت مهندسی و توسعه گازایران زمینه برگزاری مناقصه خط انتقال گاز میاندوآب- بازرگان را فراهم کند تا با مشخص شدن پیمانکار، عملیات اجرایی مربوط  به این خط هرچه زودترآغاز شود.

کد مطلب 710428

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