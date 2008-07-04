احداث خط انتقال گاز میاندوآب به بازرگان

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، سید رضا کسایی زاده گفت: این خط انتقال 56 اینچ در مسیری به طول 420 کیلومتر درانتهای خط نهم سراسری احداث می شود.

مدیرعامل شرکت ملی گازایران اظهارداشت: با توجه به اهمیتی که برای احداث آن قائل هستیم، تلاش براین است تا مناقصه انتخاب پیمانکار آن نیز هر چه زودتر برگزار وعملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی افزایش فشارگاز دراستانهای آذربایجان شرقی وغربی را ازدیگراهداف اجرای این طرح خواند و افزود: امیدواریم شرکت مهندسی و توسعه گازایران زمینه برگزاری مناقصه خط انتقال گاز میاندوآب- بازرگان را فراهم کند تا با مشخص شدن پیمانکار، عملیات اجرایی مربوط به این خط هرچه زودترآغاز شود.