رونالدو مچ پای راست خود را جراحی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای اسپورتس، ستاره پرتغالی تیم فوتبال منچستریونایتد پس از معاینه پزشکان باشگاه انگلیسی، باید مچ پای راست خود را جراحی کند.

برپایه گزارش اسکای اسپورتس، این عمل جراحی باعث خواهد شد تا رونالدو رقابت های پیش فصل را به همراه منچستریونایتد از دست بدهد. طبق گفته مسئولان من یونایتد، این بازیکن در تاریخ 16 اوت و برای دیدار مقابل نیوکاسل در فصل 09-2008 سلامتی خود را به طور کامل بازخواهد یافت.

کریستیانو رونالدو پیش از این قرار بود به تیم فوتبال رئال مادرید بپیوندد اما با این شرایط ، حضور او درتیم قهرمان اسپانیا کمرنگ شده است. رونالدو مدعی است با مصدومیت هایی که از قبل داشته تیم پرتغال را در یورو 2008 همراهی کرده است.