40 هزار متقاضی شرکت در مراسم ایام البیض در حرم رضوی ثبت نام کردند

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، محمود ممتاز، ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: با پایان یافتن مهلت ثبت نام اینترنتی حدود 40 هزار نفر متقاضی شرکت در مراسم پر فیض ایام البیض در حرم مطهر امام رضا(ع) شدند.

وی اظهار داشت: ثبت نام امسال از طریق سایت اعتکاف حرم رضوی انجام شد که بیش از 38 هزار و 375 ایرانی و 581 غیر ایرانی در آن شرکت کردند.

معاون اماکن متبرکه رضوی تصریح کرد: حرم مطهر امام رضا(ع) امسال در فضای 9 هزار متر مربع صحن و شبستانهای مسجد گوهرشاد پذیرای معتکفین خواهد بود.

وی اظهار داشت: تعداد معتکفین در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایشی نیافته است.

ممتاز افزود: در سال گذشته 23 هزار نفر متقاضی شرکت در مراسم اعتکاف بودند که امسال با اینترنتی شدن روند ثبت نام، از ازدهام و مراجعه متقاضیان شهرستانی به مراکز ثبت نام جلوگیری شد.

وی افزود: اسامی معتکفین 13 تیرماه و لیست ذخیره ها نوزدهم همین ماه از طریق سایت اعتکاف به آدرس اینترنتی www.etekaf.ir و پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی به آدرس wwww.qarazavi.ir اعلام خواهد شد.