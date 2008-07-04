حملات آسم و تنگی نفس در شهروندان فارسی 20 درصد افزایش یافت

محمد جواد مرادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز اظهار داشت: این افزایش حملات آسم و تنگی نفس در سطح شهرستانهای استان نظیر جویم لار، خفر جهرم و... نیز مشاهده شده است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه اداره هواشناسی اعلام کرده شاخص های آلودگی همچنان تا چند روز آینده تداوم دارد، شهروندان در خانه های خود مانده و در مواقع ضروری از منازل خارج شوند زیرا بهترین راه برای جلوگیری از عوارض ناشی از آلودگی هوا کاهش تردد در سطح شهر است.

رئیس اورژانس فارس همچنین یادآور شد: آنچه باعث به وجود آمدن تنگی نفس و حملات آسمی در بین شهروندان و بیماران دارای مشکل تنفس، می شود ذرات گرد و غبار ریزی بوده که با هر بار تنفس وارد ریه شده و بیرون می رود از این رو ماسکهایی که در حال حاضر استفاده می شود تاثیر زیادی در جلوگیری از ورود این ذرات ریز گرد و غبار ندارد.

مرادیان تاکید کرد: اما در عین حال توصیه نمی کنیم که شهروندان از این ماسکها استفاده نکنند اما برای موارد ضروری و مهم می توانیم برای افراد از ماسکهای مخصوص حملات استفاده کنیم.